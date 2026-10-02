Datos Clave El veredicto: La Primera Sala del Tribunal de Disciplina rechazó, de forma unánime, la solicitud de desafiliación impulsada por la ANFP por supuesta documentación financiera falsa o adulterada. El castigo: Se determinó acoger una denuncia subsidiaria, aplicando una multa de 500 UF (cerca de 20 millones de pesos) por no entregar oportunamente los antecedentes sobre la capitalización del club. Lo que viene: El equipo ariqueño no cierra su capítulo judicial, ya que deberá enfrentar una segunda denuncia por inconsistencias de años anteriores, con citación programada para el martes 13 de octubre.

El “fútbol de escritorio” entregó una de sus resoluciones más esperadas de la temporada en la Primera B. La Primera Sala del Tribunal Autónomo de Disciplina de la ANFP emitió su fallo definitivo respecto a la grave denuncia interpuesta por el propio directorio del ente rector en contra de San Marcos de Arica, acusación que amenazaba con la expulsión definitiva del club del profesionalismo.

Tras semanas de incertidumbre, los “Bravos del Morro” lograron un importante respiro institucional. El órgano disciplinario desestimó la aplicación de la pena capital, frustrando de paso las expectativas de clubes como Unión San Felipe, Deportes Santa Cruz y Rangers, quienes seguían de cerca el caso esperando una resta de puntos que los aliviara en su dramática lucha por no descender.

¿Por qué San Marcos de Arica se salvó de la desafiliación?

La acción legal impulsada por la mesa directiva de Quilín pretendía sancionar al club bajo el artículo 10.1 letra g del reglamento, cuestionando la fidelidad de la información entregada por la institución y acusando la presentación de documentación falsa en los balances financieros al 31 de diciembre de 2025.

Sin embargo, el tribunal integrado por Exequiel Segall, Santiago Hurtado, Simón Marín, Carlos Aravena, Alejandro Musa, Jorge Isbej y Franco Acchiardo resolvió de manera unánime rechazar esta causal.

La orgánica reglamentaria estableció que la discrepancia contable obedeció a un error de interpretación jurídica al anticipar el efecto de la capitalización de acreencias con el accionista David Ramos Molina, y no a una adulteración deliberada. El fallo recalcó que para aplicar una medida tan drástica como la desafiliación, la falsedad debe estar acreditada de manera “irredargüible, clara y precisa”, situación que no se logró probar con los documentos presentados.

¿Qué castigo recibió San Marcos de Arica por parte de la ANFP?

Pese a liberarse de la expulsión del fútbol profesional, el cuadro nortino no salió ileso de las oficinas de Quilín. El Tribunal sí acogió la denuncia subsidiaria basada en el artículo 6.5 letra h del reglamento interno de la ANFP.

La sentencia determinó que San Marcos incumplió con su deber al no proporcionar oportunamente los antecedentes relativos a su capitalización cuando presentó la declaración jurada inicial, entregándolos recién como parte de su defensa tras ser denunciados. Por esta grave omisión, el club recibió una multa económica de 500 Unidades de Fomento (poco más de 20 millones de pesos), monto que deberá ser cancelado en un plazo de 15 días una vez que la sentencia quede ejecutoriada.

La segunda denuncia que preocupa a los “Bravos del Morro”

Esta victoria legal representa un alivio, pero no significa la tranquilidad absoluta para San Marcos de Arica. El directorio de la ANFP aún cuenta con la opción de apelar este primer fallo ante la Segunda Sala.

Paralelamente, la institución nortina deberá hacer frente a una segunda ofensiva legal presentada el pasado 29 de septiembre. Esta nueva denuncia apunta a supuesta documentación falsa en declaraciones juradas correspondientes a septiembre de 2024, además de marzo, junio y septiembre de 2025. Los descargos para este nuevo caso comenzarán a zanjarse el próximo martes 13 de octubre.