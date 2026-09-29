Datos Clave Nueva denuncia: La ANFP volvió a denunciar a San Marcos de Arica ante el Tribunal Autónomo de Penalidades. Sanción solicitada: Quilín pidió la desafiliación del club por presuntas inconsistencias en documentación financiera. Resolución pendiente: El Tribunal deberá definir si aplica la desafiliación o una multa de 2.000 UF.

La ANFP volvió a llevar a San Marcos de Arica ante el Tribunal de Penalidades y esta vez solicitó una sanción que podría cambiar el panorama de la Primera B: la desafiliación del club nortino. La nueva denuncia apunta a presuntas inconsistencias en documentos financieros presentados por la institución ante la Unidad de Control Financiero.

El caso vuelve a abrir un conflicto que ya había tenido un capítulo judicial-deportivo durante agosto. En aquella oportunidad, el organismo había acusado al conjunto ariqueño de incumplir el artículo 10.1, letra g), del reglamento, relacionado con la presentación de documentación adulterada o falsa. Ahora, el ente de Quilín presentó nuevamente antecedentes y elevó la sanción que pretende obtener.

¿Por qué la ANFP quiere desafiliar a San Marcos?

La acusación apunta específicamente a las declaraciones juradas trimestrales de capital de funcionamiento que San Marcos de Arica entregó a la Unidad de Control Financiero. Según la presentación de la ANFP, existirían diferencias entre la información contenida en esos documentos y la que el propio club entregó posteriormente en su Memoria Anual y estados financieros auditados.

La denuncia sostiene: “la falsedad de las declaraciones juradas trimestrales de capital de funcionamiento presentadas por el Club a la Unidad de Control Financiero, esto es, la circunstancia de que las enunciaciones contenidas en dichos instrumentos -construidos por el propio Club para hacerlos valer ante la Asociación- no son verdaderas, según se acredita al confrontarlas con la Memoria Anual y los estados financieros auditados que el mismo Club presentó, respecto de los mismos ejercicios, a esta Asociación y a la Comisión para el Mercado Financiero. Ello configura la conducta descrita y sancionada en el artículo 84° literal g) del Reglamento de la Asociación vigente a la época de los hechos, hoy artículo 10.1 literal g)”.

De acuerdo con la información publicada por Primera B Chile, la ANFP no busca que el Tribunal determine cuál es el patrimonio efectivo de la institución, sino que establezca si el club presentó documentos cuyas declaraciones no coincidían con otros antecedentes financieros suscritos por auditores externos.

¿Qué sanción arriesga San Marcos de Arica?

El Tribunal de Penalidades deberá ahora resolver la nueva denuncia y determinar qué sanción corresponde, en caso de acreditar la infracción planteada por la ANFP.

La presentación de Quilín busca la desafiliación de San Marcos de Arica, aunque el reglamento también contempla una multa de 2.000 UF para este tipo de infracciones.

La eventual desafiliación tendría consecuencias directas sobre la composición de la Primera B y podría modificar el escenario de los equipos que actualmente pelean por mantenerse en la categoría. Sin embargo, esa consecuencia dependerá de la resolución que adopte el Tribunal.

Así las cosas, el conflicto entre la ANFP y el cuadro nortino suma un nuevo capítulo y vuelve a instalar una disputa administrativa que podría tener impacto deportivo en la recta final del campeonato.