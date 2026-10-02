Deportes Santa Cruz y San Marcos de Arica disputan este sábado el partido pendiente de la Fecha 16 de la Primera B 2026, en el Estadio Municipal Joaquín Muñoz García. El duelo estaba programado originalmente para el 27 de junio, pero fue suspendido por emergencia preventiva y recién ahora encontró fecha en el calendario.

Las realidades son opuestas: los colchagüinos son decimocuartos con 22 puntos y necesitan sumar para alejarse de la zona de descenso, mientras que los ariqueños marchan séptimos con 36 unidades y pelean por meterse en la liguilla de ascenso.

El antecedente de la primera rueda terminó igualado: el 20 de febrero empataron 1-1 en el Carlos Dittborn.

¿Dónde ver EN VIVO Santa Cruz vs San Marcos?

TV: TNT Sports Premium

TNT Sports Premium Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Santa Cruz vs San Marcos?

Fecha: Sábado 3 de octubre

Sábado 3 de octubre Hora: 20:00 horas

20:00 horas Estadio: Municipal Joaquín Muñoz García (Santa Cruz)

Árbitros de Santa Cruz vs San Marcos

Árbitro: Cristián Droguett

1er asistente: Alejandro Molina

2do asistente: Brian Ben-Hur Soto

4to árbitro: Nicolás Pozo

VAR: Nicolás Gamboa

AVAR: Manuel Marín

¿Cómo llegan Santa Cruz vs San Marcos?

Deportes Santa Cruz viene de quedar eliminado de la Copa Chile. El elenco de Dalcio Giovagnoli cayó 1-3 ante O’Higgins en el Joaquín Muñoz García, resultado que selló su adiós en octavos tras haber perdido también 2-1 la ida en Rancagua. El descuento llegó por medio de Yashir Islame a los 66 minutos. En la Primera B, los unionistas no ganan desde el 1-0 sobre Deportes Iquique a comienzos de septiembre y acumulan diez empates en 25 fechas, la cifra más alta del campeonato.

San Marcos de Arica, en cambio, viene de su mejor presentación del semestre. Los Bravos del Morro golearon 3-0 a Curicó Unido en el Carlos Dittborn, con tantos de Camilo Melivilú al cierre del primer tiempo, Gonzalo Reyes a los 69 y Nicolás Zedan en el 90’+5. El equipo de Iván Sandrock tiene en Melivilú a una de sus grandes cartas: el delantero suma 11 goles y está entre los máximos artilleros de la Primera B.

Formaciones de Santa Cruz vs San Marcos

Posible formación de Deportes Santa Cruz: Juan Dobboletta; Nicolás Guerrero, Hardy Cavero, David Tati, Diego Plaza; Felipe Orellana, Cristóbal Moreno, Mathías Pinto; Nazareno Romero, Diego Arias y Pablo Brito. DT: Dalcio Giovagnoli.

Posible formación de San Marcos de Arica: Rodrigo Saracho; Reiner Campos, Javier Rivera, Augusto Barrios, Cristóbal Guerra; Camilo Rencoret, Agustín Maidana, Gonzalo Reyes; Camilo Melivilú, Evans Benavides y Eduar Barboza. DT: Iván Sandrock.