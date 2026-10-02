Datos Clave Votación: El 99,2% de los socios aprobó acogerse al derecho a huelga. Participación: El 97,7% de los integrantes del sindicato participó en la votación. Próximo paso: El gremio solicitó una mediación ante la Inspección del Trabajo para intentar alcanzar un acuerdo.

El Sindicato de Árbitros Profesionales aprobó acogerse al derecho a huelga con el 99,2% de los votos, luego de rechazar la última oferta presentada por la ANFP en medio de la negociación colectiva. En el proceso participó el 97,7% de los integrantes del gremio, configurando un escenario de alta tensión entre ambas partes.

La decisión no implica todavía una paralización inmediata del fútbol chileno. Tras conocer el resultado, el sindicato solicitó una mediación ante la Inspección del Trabajo, instancia con la que busca retomar el diálogo y alcanzar un acuerdo que permita mantener la continuidad del fútbol profesional.

¿Por qué los árbitros rechazaron la oferta de la ANFP?

El gremio cuestionó el contenido de la última propuesta presentada por la Asociación: “Lamentamos profundamente que la ANFP haya formulado una última oferta que es en esencia igual al contrato colectivo vigente, limitándose únicamente a rechazar todas y cada una de las propuestas del Sindicato”, señalaron.

Los árbitros también apuntaron contra la disposición mostrada por la ANFP durante las conversaciones y aseguraron que existió una “escasa voluntad de revisar las preocupaciones del gremio”.

Ese escenario terminó desembocando en una votación prácticamente unánime para aprobar la huelga, con solo un margen mínimo en contra de la medida.

¿Qué pasará ahora con la huelga de árbitros?

El siguiente paso será la mediación solicitada por el sindicato ante la Inspección del Trabajo. La organización sostuvo que su intención sigue siendo alcanzar un entendimiento con la ANFP y evitar que el conflicto afecte el desarrollo de las competencias.

“En razón de nuestro permanente interés en colaborar en un resultado exitoso con el empleador, es que este Sindicato ha solicitado a la Inspección del Trabajo una mediación, siempre con miras a mantener la continuidad del fútbol profesional”, explicaron.

El gremio también llamó a la ANFP a revisar su postura en la negociación. Por ahora, la huelga está aprobada, pero la mediación abre una nueva instancia para intentar alcanzar un acuerdo antes de que la medida pueda afectar la programación del fútbol chileno.