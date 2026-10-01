Datos Clave Doble designación: Mathías Riquelme dirigirá Universidad de Concepción vs. Huachipato y O’Higgins vs. Deportes Concepción. En tres días: El árbitro estará a cargo del duelo del viernes y luego volverá a dirigir el domingo. Otro antecedente: Diego Flores también dirigió dos encuentros de una misma fecha de Primera B, aunque con 20 días de diferencia.

La falta de árbitros vuelve a dejar expuesto al fútbol chileno. La programación de los próximos días obligará a Mathías Riquelme a asumir dos partidos en apenas tres días, luego de ser escogido para reemplazar a Matías Assadi en un compromiso pendiente del Campeonato Nacional.

Riquelme tendrá que dirigir este viernes el encuentro entre Universidad de Concepción y Huachipato, en el estadio Ester Roa Rebolledo. Dos días después volverá a aparecer en cancha para impartir justicia en O’Higgins ante Deportes Concepción, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Chile.

¿Por qué Mathías Riquelme dirigirá dos partidos en tres días?

La situación se produjo luego de que la Comisión de Árbitros modificara la designación original para el duelo entre Universidad de Concepción y Huachipato. El elegido inicialmente era Matías Assadi, quien había dirigido el partido entre Ñublense y Deportes Puerto Montt por la Copa Chile. En ese encuentro sancionó un penal para el cuadro puertomontino en una jugada que generó cuestionamientos y que no pudo ser revisada mediante VAR.

Tras esa actuación, Assadi fue retirado de la designación para el compromiso en Concepción y su lugar fue ocupado por Riquelme. El cambio provocó que este último quedara con dos compromisos asignados dentro de un periodo especialmente corto. El viernes estará en el Ester Roa y el domingo deberá trasladarse a Rancagua para dirigir el choque entre O’Higgins y Deportes Concepción.

¿Hay otros árbitros que han repetido designaciones?

Durante la fecha 25 de la Primera B, por ejemplo, Diego Flores estuvo a cargo de dos encuentros: Deportes Antofagasta vs Cobreloa, disputado el 10 de septiembre, y Unión San Felipe vs San Luis de Quillota, jugado el 30 de septiembre.

En ese caso la diferencia es considerable, ya que transcurrieron 20 días entre ambos compromisos. El caso de Riquelme, en cambio, concentra sus dos designaciones en un lapso de apenas tres días.

Así, mientras el fútbol chileno mantiene actividad durante la fecha FIFA con partidos de Copa Chile, Primera B y encuentros pendientes de la Liga de Primera, la programación también deja expuesta la necesidad de contar con una mayor disponibilidad de árbitros para cubrir los distintos torneos.