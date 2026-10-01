Datos Clave El problema: Malleco Unido adeuda más de dos meses de sueldo al cuerpo técnico y más de uno al plantel de jugadores. El motivo: Según Rodrigo Zambrano, gerente general del club, no han recibido la subvención municipal durante todo el año. El presente: En lo deportivo, son líderes exclusivos de la Tercera División A con 47 puntos.

Malleco Unido vive un gran momento en la Tercera División A, donde es líder de la categoría y se perfila como gran candidato para el ascenso. Sin embargo, su buen presente deportivo difiere con su actualidad institucional, donde los problemas financieros tienen complicado al equipo.

Así lo reveló Rodrigo Zambrano, gerente general del club, quien confesó que incluso están atrasados en el pago de sueldos al cuerpo técnico y jugadores, situación que mantiene en alerta a la dirigencia de cara a la recta final de la temporada.

¿Qué problema tiene Malleco Unido en la Tercera División A?

El directivo conversó con Radio ADN, donde detalló el difícil momento económico que enfrenta el club. “Vamos punteros en el torneo de la Tercera División A, pero deportivamente estamos sosteniendo todo a pulso porque no hemos recibido ni un solo peso de la subvención municipal durante todo este año”, dijo de entrada.

“Esa falta de apoyo nos tiene con los sueldos atrasados, ya que debemos más de dos meses al cuerpo técnico y más de un mes al plantel de jugadores, quienes siguen dejando todo en la cancha por la camiseta”, agregó.

¿Por qué Malleco Unido no recibe la subvención de la Municipalidad de Angol?

Es la Municipalidad de Angol la que tiene frenada la entrega de recursos a Malleco Unido, según explicó Zambrano. “Están esperando una respuesta de Contraloría”, señaló.

Sin embargo, el directivo aclaró que un informe del equipo jurídico del municipio estableció que los fondos sí se le pueden entregar al club. “Nos están ahogando administrativamente en nuestro mejor momento deportivo”, completó.

En medio de esta situación, la Municipalidad de Collipulli colaboró con la escuadra angolina entregando recursos.

¿Cómo va Malleco Unido en la Tercera División A?

Malleco Unido es líder exclusivo de la Tercera División A con 47 puntos, cuatro más que su más cercano perseguidor, Lautaro de Buin.

En su último encuentro, los angolinos vencieron por 2-1 a Futuro FC en un duelo en el que saltaron a la cancha con un lienzo con el mensaje “No más mentiras, recursos ahora”. Además, de tapar el logo de la Municipalidad de Angol en sus camisetas.