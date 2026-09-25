Ñublense y Deportes Puerto Montt se vuelven a enfrentar por los octavos de final de la Copa Chile 2026, esta vez por el duelo de vuelta de una serie que quedó encaminada tras el primer encuentro.

Los Diablos Rojos buscarán hacerse fuertes como locales en Chillán y revertir la eliminatoria, mientras que el conjunto sureño intentará defender la ventaja conseguida en el partido de ida para instalarse entre los ocho mejores del certamen.

¿Dónde y cómo ver en vivo Ñublense vs Puerto Montt?

El compromiso entre chillanejos y albiverdes contará con transmisión televisiva y vía streaming.

TV: TNT Sports Premium.

TNT Sports Premium. Streaming: TNT Sports en HBO Max.

¿Cuándo y a qué hora juegan Ñublense vs Puerto Montt?

El partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Chile 2026 se disputará este sábado 26 de septiembre.

Fecha: sábado 26 de septiembre de 2026.

sábado 26 de septiembre de 2026. Hora: 17:30 horas.

17:30 horas. Estadio: Bicentenario Nelson Oyarzún Arenas, Chillán.

Bicentenario Nelson Oyarzún Arenas, Chillán. Árbitro: Matías Assadi.

Matías Assadi. Asistentes: Edson Cisternas y Aldo Gómez.

Edson Cisternas y Aldo Gómez. Cuarto árbitro: Rodrigo Rivera.

¿Cómo llegan Ñublense y Puerto Montt a la revancha?

La serie quedó favorable para Deportes Puerto Montt luego de imponerse 2-0 en el partido de ida, disputado el martes 22 de septiembre en el Estadio Bicentenario Chinquihue.

El conjunto dirigido por Emilio Mancilla consiguió la victoria con goles de Alexis Sabella, a los 63 minutos, y Jason Flores, a los 72′. El arquero Luis Ureta también tuvo una actuación destacada, especialmente durante un primer tiempo en el que Ñublense contó con varias oportunidades para abrir la cuenta.

De esta manera, los Diablos Rojos necesitan ganar por dos goles de diferencia para igualar el marcador global y llevar la definición a los lanzamientos penales. Una victoria por tres o más tantos les permitiría avanzar directamente.

Puerto Montt, en tanto, puede avanzar con un empate o un triunfo. Incluso una derrota por un gol de diferencia le alcanza para quedarse con la clasificación.

Partidos recientes de Ñublense

Los Diablos Rojos han tenido un período complicado en sus últimos compromisos del Campeonato Nacional. Antes de la derrota ante Puerto Montt, Ñublense cayó 3-1 frente a Everton, 2-1 ante Deportes La Serena y 2-0 contra Deportes Limache.

El equipo de Chillán necesita dejar atrás esa racha y recuperar sensaciones en una instancia donde no tiene margen de error, ya que llega a la revancha con una desventaja de dos goles.

En la Copa Chile, Ñublense había terminado como líder del Grupo F con 13 puntos, producto de cuatro triunfos, un empate y una derrota.

Partidos recientes de Puerto Montt

El cuadro albiverde también venía con resultados irregulares en la Primera B. Antes del triunfo sobre Ñublense, había perdido 2-0 ante Magallanes y 2-1 frente a Rangers.

En la Copa Chile, Puerto Montt finalizó segundo del Grupo H con 10 unidades y consiguió avanzar a los octavos de final, donde ahora dio el primer golpe ante los chillanejos.

El triunfo por 2-0 en la ida le permite llegar a Chillán con una ventaja importante para afrontar la definición.

Últimos enfrentamientos entre Ñublense y Puerto Montt

El duelo del martes 22 de septiembre fue el enfrentamiento más reciente entre ambos equipos y terminó con triunfo 2-0 para Puerto Montt.

Antes de esta serie, los clubes se habían enfrentado en los cuartos de final de la Copa Chile 2024. En aquella ocasión empataron 1-1 en ambos partidos, por lo que Ñublense terminó avanzando mediante lanzamientos penales.

Los otros antecedentes recientes también registran el empate 1-1 en el primer partido de aquella llave, disputado en Puerto Montt.

Posibles formaciones de Ñublense y Puerto Montt

De acuerdo con las últimas alineaciones utilizadas en la serie, Ñublense podría mantener una base similar a la presentada en el encuentro de ida.

Posible formación de Ñublense: Nicola Pérez; Felipe Campos, Carlos Salomón, Pablo Calderón, Joaquín González; Matías Plaza, Lucas Molina, Diego Céspedes, Vicente Guzmán; Fernando Ovelar y Franco Rami.

Posible formación de Puerto Montt: Luis Ureta; Byron Nieto, Ariel Morales, Maximiliano Riveros, Kevin González; Cristóbal Vargas, Alexis Sabella, Danilo Díaz; Richard Paredes, Jason Flores y Cristóbal Nanning.

Ñublense tiene además la baja de Osvaldo Bosso, quien aparece suspendido para esta revancha.

Minuto a minuto de Ñublense vs Puerto Montt