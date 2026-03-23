El debut de Colo Colo en la Copa de la Liga 2026 no solo dejó un amargo empate 1-1 ante Coquimbo Unido, sino también un quiebre evidente entre la hinchada y algunos protagonistas. Mientras el foco mediático estaba en el hostil regreso de Cristián Zavala, fue el volante argentino Claudio Aquino quien terminó por concentrar la furia del público albo. El mediocampista no logró consolidarse y fue blanco de constantes pifias y gritos que exigían su salida inmediata, evidenciando que su crédito en Macul parece haber llegado a un punto de no retorno.

¿Por qué pifiaron a Claudio Aquino en Colo Colo?

Los hinchas de Colo Colo pifiaron a Claudio Aquino durante el duelo ante Coquimbo Unido debido a su baja toma de decisiones y una evidente falta de compromiso defensivo. El volante argentino fue duramente cuestionado por no aportar claridad en la creación de juego, escuchándose cánticos generalizados de “sácalo Ortiz, no hace nada”, “no está al nivel de Colo Colo“.

Según pudo constatar AlAireLibre.cl en las cercanías del banco de suplentes, el clima fue escalando en agresividad; desde insultos de grueso calibre como “está puro estorbando en la cancha (sic)” hasta reproches por su displicencia al retroceder. El quiebre total se produjo al minuto 79, cuando Aquino fue reemplazado por el juvenil Vicente Martínez, quien recibió una ovación cerrada que marcó un contraste brutal con el presente del trasandino.

Esta atmósfera de “guerra” en las tribunas de Macul no solo se centró en los jugadores que vestían la camiseta alba, sino que también tuvo un capítulo aparte para un viejo conocido que regresaba a su casa en medio de una tormenta de silbidos.

¿Cómo fue el hostil recibimiento de Cristián Zavala en el Monumental?

Pese a su buen presente en Coquimbo, Cristián Zavala vivió una jornada negra en Pedrero. El extremo, que renovó con los albos hasta diciembre de 2027 antes de salir nuevamente a préstamo, se retiró entre silbidos masivos al minuto 70. Los hinchas no perdonaron su salida tras la lesión sufrida a principio de temporada, reflejando una fractura profunda con el jugador que hoy brilla con los “Piratas” y que busca consolidarse en Copa Libertadores.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo por la Copa de la Liga?

El equipo de Fernando Ortiz tendrá una revancha rápida este martes 24 de abril a las 20:30 horas frente a Deportes Concepción. El encuentro se disputará en el Estadio Ester Roa Rebolledo y será la prueba de fuego para ver si el técnico mantiene la confianza en Aquino o si se inclina definitivamente por los juveniles que hoy cuentan con el respaldo total de la hinchada.

En resumen

El cuestionado: Claudio Aquino, volante que perdió el respaldo de la hinchada.

Claudio Aquino, volante que perdió el respaldo de la hinchada. El ambiente: Pifias generalizadas y gritos exigiendo su salida ante Coquimbo.

Pifias generalizadas y gritos exigiendo su salida ante Coquimbo. El contraste: Ovación total para el juvenil Vicente Martínez al entrar por el argentino.

Ovación total para el juvenil Vicente Martínez al entrar por el argentino. El otro foco: Cristián Zavala también fue silvado en su retorno al Monumental.

¿Crees que Claudio Aquino merece una nueva oportunidad o el “Tano” Ortiz debe “cortarlo” para darle paso a los jóvenes? Comenta con nosotros en AlAireLibre.cl.