El amargo estreno de Fernando Gago en la banca de Universidad de Chile no solo dejó una dolorosa derrota ante Unión La Calera por la Copa de la Liga 2026, sino que también desató una profunda autocrítica en el plantel azul. Lejos de buscar excusas en el poco tiempo de trabajo del nuevo cuerpo técnico, el portero Gabriel Castellón alzó la voz tras el pitazo final para blindar al estratega argentino, asumiendo la culpa exclusiva del plantel por la falta de finiquito y revelando, además, el duro golpe anímico que significó perder a una de sus máximas figuras en ataque por lesión cuando el partido recién asomaba en Ñuñoa.

¿Qué dijo Gabriel Castellón tras la nueva derrota de la U de Chile?

El pitazo final en el Estadio Nacional sentenció una nueva caída para el elenco universitario, lo que generó una frustración inmediata dentro del plantel. Sin embargo, el plantel decidió hacer frente a la tormenta en la zona mixta, donde Gabriel Castellón tomó la vocería para exculpar a su nuevo entrenador y asumir los errores en la cancha.

“Nos duele, ya es responsabilidad de nosotros“, confesó tajantemente el guardameta azul. “Tratamos de hacer lo mejor, tuvimos ocasiones y no pudimos marcar. Ellos marcaron la diferencia con la ocasión que se crearon y mantuvieron su orden”, analizó, dejando en claro que la falta de contundencia frente al arco rival terminó pasándoles la cuenta.

¿Qué dijo el plantel sobre el debut de Fernando Gago en la U de Chile?

Pese al resultado adverso, el arquero reconoció que la mano del “Pintita” ya se empieza a notar en el funcionamiento, aunque el margen de trabajo fue mínimo. “Lo que hizo fue tratar de darnos cuatro o cinco cosas, detalles para mejorar, porque había muy poco tiempo para entrenar aquello. Tratamos de terminar mejor las jugadas, pero nos faltó hacer más daño“, explicó.

Sobre la idea de juego que busca implantar el DT argentino, Castellón fue claro: “Se nota un poco de lo que quiere el profe: un equipo protagonista, que mantenga al equipo rival en su campo. Tenemos que mejorar el último pase, quizás darle más intensidad a los pases”, detalló el ex Santiago Wanderers.

El comienzo con el pie izquierdo de Fernando Gago en Universidad de Chile / © Photosport

¿Qué pasó con Juan Martín Lucero en el partido de la U de Chile?

Pero la derrota no fue la única mala noticia para Fernando Gago. A los 8 minutos de partido, el delantero Juan Martín Lucero tuvo que abandonar el campo por molestias físicas, sumando un nuevo dolor de cabeza para el cuerpo técnico y aumentando la lista de bajas en el ya golpeado “Hospital Azul”.

El portero universitario no ocultó su tristeza por la situación de su compañero: “Es lamentable, porque él es muy importante para nosotros. Son jugadores de jerarquía y siempre necesitamos que estén todos disponibles. Uno nunca espera que un compañero se lesione. Es fome la situación que está viviendo”, concluyó Castellón.

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Juan Martín Lucero rompió en llanto tras ser reemplazado por lesión, en el duelo de #LaU ante Unión La Calera por la segunda fecha de la #CopaDeLaLiga2026.



Elías Rojas entró en lugar del delantero, mientras que al argentino -tras unos minutos- le… pic.twitter.com/OZJGUnMaGj — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) March 24, 2026

En resumen