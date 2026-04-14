Coquimbo Unido visita a Universitario en Lima por la segunda fecha del Grupo B de la Copa Libertadores 2026 en un partido que, aunque recién comienza el torneo, ya empieza a marcar tendencias. Ambos llegan tras empatar en su debut y con la sensación de que este cruce puede inclinar la balanza en una zona donde nadie ha logrado despegar.

La igualdad en la primera jornada dejó un escenario poco habitual: los cuatro equipos suman un punto, sin diferencias reales en la tabla. Eso convierte este duelo en algo más que tres puntos; es una oportunidad concreta de tomar ventaja en una carrera que suele definirse por detalles.

¿Qué pasa si Coquimbo Unido gana a Universitario por la Copa Libertadores?

Si Coquimbo gana en Lima, dará un golpe fuerte en el grupo y quedará en zona directa de clasificación.

No se trata solo de sumar tres puntos. Ganar fuera de casa en Copa Libertadores suele marcar campañas, y más aún en un grupo tan parejo como este. Con un triunfo, el equipo pirata alcanzaría las cuatro unidades en dos fechas y, probablemente, quedaría por encima de sus rivales directos, dependiendo de lo que ocurra en el otro partido del grupo.

Pero hay algo más importante: el contexto. Coquimbo ya demostró carácter ante Nacional rescatando un empate en el final, y repetir esa personalidad como visitante lo instalaría rápidamente como un equipo incómodo para cualquiera. Además, le permitiría llegar con otro margen a los próximos desafíos, especialmente la visita a Tolima y los partidos de vuelta en casa.

En este tipo de torneos, adelantarse en la tabla no solo suma puntos, también genera presión en los rivales. Y ahí es donde Coquimbo puede empezar a jugar otro partido.

¿Qué pasa si Coquimbo Unido empata con Universitario?

Si empata, Coquimbo sigue en carrera, pero deja pasar una oportunidad de empezar a despegar.

El punto en Lima no es malo en sí mismo. De hecho, considerando la dificultad de jugar en Perú y el momento del grupo, puede ser un resultado aceptable. Sin embargo, el problema es lo que viene después.

Con dos empates en dos fechas, Coquimbo se mantendría en la pelea, pero sin haber logrado marcar diferencia. Y en un grupo tan corto, eso se empieza a pagar en la segunda rueda. La obligación pasaría a ser clara: ganar en casa y rescatar algo fuera, especialmente en Colombia ante Tolima.

El empate mantiene todo abierto, sí, pero también obliga a no fallar más adelante. Y esa presión suele ser traicionera.

¿Qué pasa si Coquimbo Unido pierde ante Universitario?

Si pierde, Coquimbo comienza a ceder terreno y queda obligado a recuperar puntos fuera de casa.

Una derrota en Lima cambia completamente el panorama. No solo porque se quedaría con un punto en dos fechas, sino porque permitiría que un rival directo tome ventaja en la tabla.

En ese escenario, el margen de error se reduce al mínimo. Coquimbo tendría que empezar a mirar con urgencia los partidos como visitante, especialmente ante Tolima, donde sumar se vuelve casi obligatorio. Además, los duelos de local pasarían a ser finales anticipadas.

La Libertadores no suele perdonar estos inicios irregulares. Y cuando un equipo queda obligado demasiado temprano, el desgaste se empieza a notar.

Ahí es donde también aparece otro factor: la pelea por el tercer lugar, que da acceso a la Sudamericana. No es el objetivo inicial, pero puede transformarse en una salida realista si las cosas se complican.

¿Qué resultados necesita Coquimbo Unido para clasificar a octavos de final?

Coquimbo necesita una campaña cercana a los 8 o 10 puntos para meterse en la pelea por los octavos.

Con 6 partidos en total (máximo 18 puntos), la estadística de Libertadores muestra:

7 puntos → depende de otros resultados

8 puntos → pelea directa

9 puntos → alta probabilidad

10 puntos → clasificación casi asegurada

Esto implica que Coquimbo necesita, como mínimo, ganar 2 partidos y sumar al menos 2 empates para llegar con opciones a la última fecha.

¿Cómo está la tabla del Grupo B de la Copa Libertadores 2026?

Todos los equipos del grupo tienen 1 punto tras la primera fecha, lo que confirma un arranque completamente equilibrado.

Equipo PJ G E P GF GC DIF PTS Coquimbo Unido 1 0 1 0 1 1 0 1 Nacional 1 0 1 0 1 1 0 1 Deportes Tolima 1 0 1 0 0 0 0 1 Universitario 1 0 1 0 0 0 0 1

Este escenario deja una lectura clara: nadie ha logrado sacar ventaja y cualquier resultado en la segunda fecha puede empezar a romper esa paridad.

¿Qué partidos le quedan a Coquimbo en la Copa Libertadores 2026?

A Coquimbo aún le quedan cinco partidos, con un calendario que mezcla salidas exigentes y duelos clave en casa.

El fixture del “Pirata” en el Grupo B es el siguiente:

Fecha Partido Condición Fecha y hora Jornada 2 Universitario vs Coquimbo Unido Visita 14 de abril – 22:00 (Chile) Jornada 3 Tolima vs Coquimbo Unido Visita 28 de abril – 22:00 (Chile) Jornada 4 Coquimbo Unido vs Universitario Local 7 de mayo – 20:00 Jornada 5 Coquimbo Unido vs Tolima Local 19 de mayo – 18:00 Jornada 6 Nacional vs Coquimbo Unido Visita 26 de mayo – 20:30

El recorrido no da tregua. Dos salidas consecutivas que pueden marcar el rumbo y luego una seguidilla en casa donde Coquimbo está obligado a hacerse fuerte. El cierre en Montevideo, en tanto, asoma como un posible partido límite.