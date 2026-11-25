Datos Clave La final: Palmeiras y Estudiantes definen la Copa Libertadores 2026 este sábado 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo. 1981: En ese estadio, el 23 de noviembre de 1981, Flamengo le ganó 2-0 a Cobreloa el desempate de la final con dos goles de Zico. 1982: Un año después, Cobreloa volvió a jugar una final en el Centenario e igualó 0-0 con Peñarol, que se llevó la copa en Santiago.

La final de la Copa Libertadores 2026 tiene escenario con memoria chilena. Palmeiras y Estudiantes se juegan el título este sábado 28 de noviembre, a partido único, en el Estadio Centenario de Montevideo, el mismo recinto donde Cobreloa estuvo más cerca que nunca de ser campeón de América, hace exactamente 45 años y unos días.

El cuadro loíno jugó dos finales seguidas, en 1981 y 1982, y en ambas el Centenario fue parte de la historia. En ninguna de las dos pudo celebrar.

1981: Zico y el desempate de Montevideo

Cobreloa llegó a su primera final dirigido por el argentino Vicente Cantatore, con un plantel en el que figuraban el capitán Mario Soto, el arquero Óscar Wirth, Hugo Tabilo, Armando Alarcón, Enzo Escobar, Héctor Puebla y Víctor Merello. En la segunda fase dejó en el camino a dos gigantes uruguayos, Peñarol y Nacional.

Al frente estuvo el Flamengo de Zico. La serie se definía por puntos y cada equipo ganó en casa:

13 de noviembre, Maracaná: Flamengo 2-1 Cobreloa, con dos goles de Zico (12′ y 30′, de penal) y descuento de Merello, también de penal, a los 65 minutos, ante 93.985 espectadores.

Flamengo 2-1 Cobreloa, con dos goles de Zico (12′ y 30′, de penal) y descuento de Merello, también de penal, a los 65 minutos, ante 93.985 espectadores. 20 de noviembre, Estadio Nacional: Cobreloa 1-0 Flamengo, con gol de Merello a los 79 minutos, ante 59.901 personas.

Cobreloa 1-0 Flamengo, con gol de Merello a los 79 minutos, ante 59.901 personas. 23 de noviembre, Estadio Centenario: Flamengo 2-0 Cobreloa en el desempate, otra vez con un doblete de Zico (18′ y 79′).

Merello marcó los dos goles de Cobreloa en la final, pero Zico, con cuatro, fue el gran protagonista de la serie. Flamengo ganó su primera Libertadores y se ganó el derecho a jugar la Copa Intercontinental ante Liverpool.

1982: el 0-0 ante Peñarol y el golpe de Morena

Cobreloa repitió final al año siguiente, otra vez con Cantatore en la banca. La ida se jugó el 26 de noviembre de 1982 en el Centenario, ante 55.248 espectadores, y terminó 0-0 frente al Peñarol de Hugo Bagnulo. Esta vez, Cobreloa se fue de Montevideo con la serie abierta.

La vuelta, el 30 de noviembre en el Estadio Nacional, reunió a 70.400 personas. Cuando el partido se encaminaba al empate, Fernando Morena anotó a los 89 minutos el 1-0 que le dio la copa a Peñarol.

Del Centenario a la vuelta a Primera

Nuestra lectura: aquellas dos finales siguen siendo la referencia de un club que, a pocos años de su fundación, ya discutía la Libertadores de igual a igual con Flamengo y Peñarol. El Centenario quedó como el estadio donde Cobreloa más se acercó a la gloria continental sin llegar a tocarla.

La coincidencia de calendario le da un tono especial a este fin de semana. Mientras Montevideo vuelve a recibir una final, Cobreloa celebra su regreso a la Liga de Primera tras ganar el título de la Liga de Ascenso ante San Luis y ya prepara la temporada de sus 50 años, con Mario Salas renovado en la banca, como contamos en la renovación del técnico.

El sábado, Palmeiras buscará otra copa y Estudiantes intentará sumar una más a su historia en el mismo pasto donde Zico dejó sin título al Cobreloa de 1981. Para el hincha loíno, el próximo capítulo se escribe en 2027, de vuelta en Primera.