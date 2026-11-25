Datos Clave Oficial: Cobreloa renovó a Mario Salas y su cuerpo técnico para la temporada 2027 en la Liga de Primera. También siguen: El capitán Rodolfo González y el goleador Gustavo Gotti continuarán en el club. El balance: Salas ganó cinco de sus seis partidos de fase regular y luego se quedó con la final ante San Luis.

Mario Salas llegó a Calama con un contrato por seis partidos y se quedará para el año más simbólico de Cobreloa. El club oficializó este miércoles 25 de noviembre, en sus redes sociales, la renovación del técnico y de su cuerpo técnico para la temporada 2027, la de su regreso a la Liga de Primera y la de sus 50 años.

“Estamos felices de anunciar que el CT campeón de Cobreloa ha sido renovado de cara a la temporada 2027”, informó el club en su comunicado. Agregó que Salas y su equipo “comienzan desde ya a proyectar la temporada en la cual el Zorro cumplirá 50 años”.

Dos renovaciones más en el mismo día

El anuncio no llegó solo. Según BioBioChile, Cobreloa también confirmó la continuidad del capitán Rodolfo González, defensa central, y la del delantero Gustavo Gotti, goleador del equipo y de la Liga de Ascenso 2026.

En el caso de Gotti, la renovación ya estaba encaminada: su contrato tenía una cláusula de extensión automática en caso de ascenso, como contamos en la nota sobre los 13 contratos vigentes. Con el anuncio, el club deja amarradas tres piezas del título: el técnico, el capitán y el goleador.

Los números de Salas en Calama

La decisión de la dirigencia de ofrecer un contrato corto se transformó en un proceso exitoso. Según los registros de Sportmonks, Salas dirigió seis partidos de la fase regular de la Liga de Ascenso y ganó cinco: 1-0 a Santiago Wanderers en su estreno, 1-0 a Deportes Temuco, 6-1 a Recoleta, 1-0 a Rangers y 3-0 a Puerto Montt. Su única derrota fue 2-1 ante Copiapó.

En esos seis partidos, Cobreloa marcó 13 goles y recibió tres. Después vino la final en Santa Laura ante San Luis, que terminó 0-0 y se resolvió en la muerte súbita de los penales con dos atajadas de Hugo Araya.

Lo que había pedido el técnico

El desenlace era el que buscaban ambas partes. Tras el ascenso, Salas reconoció que le gustaría “mucho mucho” seguir en el club, como contamos en la entrevista en que pidió quedarse, y el director deportivo Mauricio Pozo había calificado su continuidad como “una prioridad”.

Pozo, eso sí, también puso un techo a las expectativas. Tras la final advirtió que pensar en un título o en copas internacionales para 2027 sería una utopía, y que primero había que resolver al técnico y la idea futbolística.

Qué significa para Cobreloa

Nuestra lectura: con la banca resuelta a solo cuatro días del título, Cobreloa se ahorra la incertidumbre que suele acompañar a los recién ascendidos. El técnico que conoce al plantel será el mismo que decida quién sigue entre los jugadores con contrato que terminan, y podrá planificar la pretemporada sin empezar de cero.

El desafío cambia de escala: Salas pasó de administrar un cierre de seis fechas a armar un equipo para toda una temporada en Primera. El próximo paso será definir los refuerzos y las salidas de un plantel que vuelve a la máxima categoría tras su paso por la Primera B.