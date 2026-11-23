Datos Clave El contrato: Mario Salas llegó a Cobreloa a fines de septiembre por solo seis partidos y su vínculo termina ahora. El balance: Ganó cinco de sus seis partidos de la fase regular y después se quedó con la final ante San Luis en la muerte súbita. Su deseo: El técnico dijo que le gustaría “mucho mucho” seguir en el club que devolvió a Primera.

Mario Salas llegó a Calama con un contrato por seis partidos y una sola misión: pelear el título de la Liga de Ascenso. Cumplió, Cobreloa volvió a Primera y ahora el técnico dejó claro lo que quiere para 2027: quedarse en el Zorros del Desierto.

“Termino contrato ahora. A mi me gustaría mucho quedarme en Cobreloa, mucho mucho. Es una institución con un potencial increíble, por algo es el cuarto equipo más grande de nuestro país”, afirmó el entrenador en conversación con Cooperativa Deportes.

Seis partidos, cinco triunfos y una final en la muerte súbita

Salas asumió en un momento extraño. Cobreloa despidió a César Bravo cuando estaba a dos puntos del líder, y el nuevo técnico debutó con un 1-0 sobre Santiago Wanderers, con un gol de Yastin Navarro en el minuto 88, que dejó a los loínos en la punta, como contamos en la nota sobre su llegada.

Según BioBioChile, ganó cinco de sus seis partidos en la Liga de Ascenso antes de la final. El título se definió ante el San Luis de Humberto Suazo en Santa Laura, y Cobreloa lo celebró gracias a dos atajadas de Hugo Araya en la muerte súbita, como repasamos en la crónica del ascenso.

“Fue infartante la tanda de penales. La verdad, nos deja con un gusto extremadamente dulce”, recordó Salas.

El reconocimiento a César Bravo

Lejos de quedarse con todo el crédito, el técnico destacó el trabajo de su antecesor. Contó que encontró un plantel bien armado física y tácticamente, y que su cuerpo técnico se concentró sobre todo en lo emocional tras la salida de Bravo.

Para Salas, “el trabajo anterior de César Bravo fue notable”. “Nos abocamos a un tema psicoemocional, que pensamos que era importante tras la salida de César: levantar a los jugadores después de la decisión de la dirigencia y fortalecernos rápidamente”, explicó.

También se refirió al insulto del plantel de Cobreloa a Suazo durante los festejos. “Evidentemente son cosas que no deben pasar”, reconoció, aunque agregó que fue “un momento de euforia” y que no es quién para juzgar a sus jugadores.

Calama, el factor que cambió su discurso

Cuando llegó, en septiembre, Salas era mucho más cauto. En La Tercera había explicado que su permanencia no dependía solo de cumplir el objetivo, sino también de comprobar si su trabajo encajaba con la dinámica del club, y que cualquier continuidad para 2027 se evaluaría a fin de año.

Dos meses después, el tono es otro, y el propio técnico apunta a la gente. “Con la gente de Calama me pasó algo muy especial. Verlos en la despedida el jueves, la llegada el día domingo. Es transversal, uno ve desde el niño hasta el abuelo con la polera de Cobreloa”, relató.

Qué significa para Cobreloa

Nuestra lectura: la duda sobre Salas ya no está en su lado. En septiembre ponía condiciones para seguir y hoy dice sin rodeos que quiere quedarse, con un balance que lo respalda en cancha. La decisión pasa ahora por la dirigencia, que deberá elegir si mantiene al técnico del ascenso o arma desde cero el regreso a la Liga de Primera.

Mientras tanto, la Liguilla de Ascenso sigue en juego por el segundo cupo, con toda la información en nuestra sección de la Primera B. Para Cobreloa, la primera decisión de su vuelta a Primera será quién se sienta en la banca en 2027.