Datos Clave El goleador: Gustavo Gotti, autor de 20 goles en la Primera B 2026, tenía en su contrato una renovación automática si Cobreloa ascendía. La base: Trece jugadores del plantel campeón tienen contrato vigente para la Liga de Primera 2027. Lo primero: El director deportivo Mauricio Pozo dijo que la continuidad de Mario Salas es “una prioridad”.

Cobreloa todavía celebra el título de la Primera B, pero en Calama ya se arma el equipo que volverá a la Liga de Primera en 2027. El primer nombre está asegurado: Gustavo Gotti, el goleador del torneo con 20 tantos, tenía en su contrato una cláusula de renovación automática en caso de ascenso, según informó este martes Calama en Línea.

El delantero no es el único que ya tiene su lugar. El cuadro loíno cuenta con trece futbolistas con contrato vigente para la próxima temporada, mientras la dirigencia ordena primero la situación del cuerpo técnico de Mario Salas.

Los trece que ya tienen contrato para 2027

El sitio Primera B Chile publicó la lista de jugadores que siguen vinculados al club para la vuelta a Primera:

Defensas: David Tapia, Bastián San Juan, Matías Tapia, Lucas Cornejo y Rodolfo González.

David Tapia, Bastián San Juan, Matías Tapia, Lucas Cornejo y Rodolfo González. Volantes: Jorge Paul Gatica, Cristian Muga, Tomás Aránguiz, Sebastián Zúñiga y Agustín Quezada.

Jorge Paul Gatica, Cristian Muga, Tomás Aránguiz, Sebastián Zúñiga y Agustín Quezada. Delanteros: Gustavo Gotti, Cristian Insaurralde y Yastin Navarro.

Calama en Línea agregó detalles de algunos casos. Gatica y Aránguiz firmaron en enero por dos temporadas, e Insaurralde tiene contrato hasta 2028. El mismo medio sitúa a Zúñiga entre los que terminan su vínculo, una diferencia con la lista anterior que el club todavía no ha aclarado.

El medio calameño también ubica al arquero Hugo Araya entre los jugadores que estarían listos para seguir, sin mayores problemas en la negociación. Araya fue el héroe de la final: atajó dos penales en la muerte súbita ante San Luis en Santa Laura, como contamos en la crónica del ascenso.

Pozo: “Es una utopía pensar que vamos a salir campeones”

El encargado de armar el plantel será el director deportivo Mauricio Pozo, quien ya puso los pies sobre la tierra. “Si bien el cuarto grande se merece un plantel competitivo, es una utopía pensar que vamos a salir campeones o vamos a llegar a instancias internacionales. Primero tenemos que ver la situación del técnico, qué jugadores siguen y ver la idea futbolística que vamos a tener para el 2027”, afirmó tras la final, en declaraciones que recogió Primera B Chile.

Sobre la banca fue directo: seguir con el cuerpo técnico de Salas “es una prioridad”. El entrenador, que llegó a fines de septiembre con un contrato por solo seis partidos, ya dijo que le gustaría mucho quedarse, como contamos en la nota sobre su futuro. Según Calama en Línea, esta semana y la próxima deberían ser claves para confirmar su renovación.

Muga, uno de los pilares del mediocampo, tampoco quiso apurar nada. “Tengo contrato un año más pero hay cosas que hay que sentarse a hablar llegado el momento”, comentó el volante uruguayo a Primera B Chile.

Un ascenso que se escapó por centímetros en 2025

La base que sigue tiene memoria. En 2025, Cobreloa perdió 3-2 en Calama la final por el segundo ascenso ante Deportes Concepción, en la que Gotti estrelló un balón en el palo en el cierre. Este año, el equipo terminó la fase regular igualado con San Luis en 57 puntos y se quedó con el título en los penales.

Pozo explicó que para esta temporada se contrató “un poquito menos, con jugadores de más experiencia”, después de traer 24 refuerzos en 2025.

Nuestra lectura: la columna ya está, falta el técnico

Esta es nuestra lectura de los datos: Cobreloa no parte de cero. Con el goleador del torneo asegurado por cláusula, el lateral David Tapia y el volante Muga con contrato, y Araya entre los que estarían listos para seguir, la columna del campeón se mantiene casi completa para el salto de categoría.

El orden que fijó Pozo, primero el técnico y después los jugadores, deja a Salas como la pieza que destraba todo lo demás. El mensaje del director deportivo también baja las expectativas: el objetivo declarado para 2027 es competir, no pelear el título.

La primera señal debería llegar en los próximos días, con el anuncio sobre la continuidad del cuerpo técnico que devolvió a los loínos a Primera.