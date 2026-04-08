El regreso de Coquimbo Unido a la fase de grupos de la Copa Libertadores, tras su última participación en 1992, ha despertado un interés inusual en Uruguay. Más allá de que el “Pirata” viene de firmar el mejor año de su historia (75 de 90 puntos posibles), la prensa charrúa ha quedado “hipnotizada” por la figura de Diego “Mono” Sánchez.

El capitán del actual campeón chileno es el protagonista en los portales orientales, donde lo describen como un guardameta “maradoniano” que rompe todas las normas. Entre su look icónico y la hazaña de atajar penales sin guantes, el “Mono” ya empezó a jugar su partido psicológico ante un Nacional que llega herido y con sed de récords.

¿Quién es el Mono Sánchez y por qué Uruguay “alucina” con el arquero de Coquimbo?

La prensa uruguaya, liderada por el prestigioso portal Ovación, le dedicó una crónica detallada al portero pirata titulada: “Atajó sin guantes, usó un look maradoniano y es clave en Coquimbo Unido”. En tierras charrúas destacan que Sánchez no es solo un líder bajo los tres palos, sino un personaje de culto.

Y es que en Uruguay subrayan la conexión mística que el portero tiene con la hinchada de Los Piratas. Sus arengas con bailes y su constante diálogo con los jueces son vistos como un factor de distracción peligroso para un Nacional que, en marzo, estrenó a Jorge Bava como DT.

“Diego Sánchez es uno de los principales líderes futbolísticos de Coquimbo Unido, rival de Nacional en el debut por Copa Libertadores. El arquero chileno de 38 años destaca por su rendimiento dentro de la cancha y por algunas peculiaridades que definen su personalidad”, escribieron.

Y añaden: “Sánchez es un futbolista que genera mucho aprecio en la interna del fútbol chileno, y en especial con la hinchada de Los Piratas, con quien tiene una conexión especial. Si la instancia lo amerita suele improvisar bailes para arengar a los fanáticos y se caracteriza por el diálogo frecuente con los árbitros, al igual que por hacer múltiples juegos con la pelota durante la entrada en calor”.

El secreto de los penales sin guantes: La confesión del Mono Sánchez que es viral en Uruguay

Uno de los hitos que más impacto causó en Montevideo fue la revelación de la Supercopa de Chile 2026. Sánchez confesó que decidió quitarse los guantes para los penales ante la UC tras una noche de análisis:

“La noche anterior desesperado miraba el techo y la hora. Eran las tres o las cuatro y me puse a ver penales de Católica. Ahí dije ‘ya, nos vamos a penales, voy a atajar dos y lo voy a hacer sin guantes’”, sostuvo en el podcast Mucho Blah Blah. “‘Me metí a la regla y todo, vi que no había ningún problema. Lo más chistoso es que cuando estábamos (esperando) para los penales me acerqué al árbitro y le pregunté si podía hacer los penales sin guantes. Él miró al línea, que dijo: ‘Sí, parece que sí’”, añadió. Asimismo, contó su particular conclusión: “Mando los guantes a la chucha y me voy pa’l arco”.

Esta acción, sumada a su reciente “look maradoniano” (con el mechón amarillo estilo Diego en el 95), lo posiciona como el gran referente de un equipo que, aunque marcha séptimo en el plano local, cuenta con la jerarquía de Lucas Pratto, ganador de la Copa en 2018, para comandar el ataque.

Coquimbo vs Nacional: El récord de los 600 goles y la amenaza aérea uruguaya

El desafío para Sánchez y la defensa pirata no será menor. Nacional está a solo dos goles de ser el segundo equipo en la historia en alcanzar los 600 tantos en Libertadores. Además, el “Bolso” es una amenaza constante en el juego aéreo: en 2025 marcaron tres goles mediante tiros de esquina, una cifra altísima para la competición.

Coquimbo deberá apelar a la mística de su portero y a la solidez que los llevó al título en 2025 para frenar a un equipo uruguayo que, pese a tener solo un 27% de posesión como visitante, tiene una efectividad letal de dos goles por encuentro fuera de casa.

En resumen

La Vuelta: Coquimbo vuelve a la Libertadores tras 34 años (desde 1992).

Coquimbo vuelve a la Libertadores tras 34 años (desde 1992). El Personaje: Diego “Mono” Sánchez, destacado en Uruguay por su look maradoniano.

Diego “Mono” Sánchez, destacado en Uruguay por su look maradoniano. Misión Nacional: El “Bolso” busca llegar a los 600 goles históricos en el certamen.

El “Bolso” busca llegar a los 600 goles históricos en el certamen. Dato Clave: Raphael Claus (BRA) será el árbitro del encuentro en el Francisco Sánchez Rumoroso.

¿Podrá la mística del Mono Sánchez y la experiencia de Lucas Pratto frenar a un Nacional que viene por el récord de los 600 goles? Opina y participa en AlAireLibre.cl.