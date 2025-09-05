Diversas han sido las reacciones que dejó el fallo de Conmebol en el caso entre U de Chile e Independiente, dándole la clasificación a los azules y eliminando al equipo argentino de la Copa Sudamericana 2025, decisión que no dejó contento a varios, entre ellos un ex futbolista con pasado en Colo Colo.

Junto con la voz de la prensa argentina y otros actores del fútbol apareció el argentino Pablo Mouche, quien vistiera la camiseta de Colo Colo e incluso fuese campeón de una Copa Chile en 2019. Para el oriundo de San Martín, la decisión del ente rector del fútbol sudamericano fue “una vergüenza”.

No es ningún misterio que desde Argentina, no solo de los hinchas de Independiente, cayeron ácidas críticas sobre Conmebol por la decisión de mantener a Universidad de Chile en la Copa Sudamericana, algo de lo que Mouche también opinó.

Mediante su cuenta de X, el otrora jugador de Colo Colo, recordado también por anotar en un Superclásico en 2019, expresó que: “¡Vergüenza total lo del fallo de Conmebol! Pagaron los jugadores, cuerpo técnico y todo el esfuerzo que se hace la gente que trabaja dentro del club (Independiente)”.

“No era tan difícil un fallo lógico y razonable… Gracias por seguir destruyendo lo más lindo que hay, lo que pasa dentro de una cancha”, añadió Mouche en su descargo.

✍️ ¿Cuál fue el fallo de Conmebol entre la U e Independiente?

Durante la tarde de este jueves, la Conmebol falló a favor de U de Chile, dándole el paso a los cuartos de final de la Copa Sudamericana y dejando fuera de carrera al Rey de Copas.

Eso sí, hubo castigo de igual forma para los azules, con una sanción a sus hinchas de no poder asistir a los próximos 14 partidos del equipo en torneos internacionales (7 en condición de local y 7 como visitantes).

📆 ¿Cuándo jugará U de Chile los cuartos de la Copa Sudamericana?

Tras el fallo a su favor, en U de Chile empiezan a pensar en los cuartos de final de la Sudamericana donde se medirán a Alianza Lima, la ida el próximo 18 de septiembre en Matute y la vuelta el día 25 del mismo mes en estadio a confirmar.

