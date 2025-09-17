U de Chile vs Alianza Lima, por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, será el plato fuerte futbolero durante la celebración de fiestas patrias y, también, el partido más importante del año para ambas escuadras.

Los peruanos están encumbrados y viviendo su mejor momento internacional en un torneo de Conmebol desde la Copa Libertadores de 1978, donde jugaron la fase grupal de semifinales.

La U viene dulce después de derrotar a Colo Colo en la final de la Supercopa, pero su rendimiento internacional es una incógnita, ya que ha jugado solo 2 partidos en los últimos 28 días.

Como ya es costumbre, y utilizando nuestro modelo matemático, le pedimos a la IA que hiciera un pronóstico de este partido entre U de Chile y Alianza Lima.

🤖La IA ve un futuro gris para la U

Utilizando todos los datos públicos de la temporada 2025 y utilizando un modelo matemático de pronóstico, le pedimos la IA generativa Perplexity que proyectara el duelo entre Alianza Lima y la U de Chile de este 18 de septiembre.

El resultado no fue muy alentador para la U:

🇵🇪Gana Alianza Lima: 77,8%

🤝 Empate: 13,8%

🇨🇱Gana U de Chile: 7,4%

Paolo Guerrero celebrando en Porto Alegre / © Imago

📊La razón de por qué la U de Chile no es favorita

En su exhaustivo análisis, Perplexity explica que la balanza se inclina a favor de Alianza Lima por una razón fundamentales: Su gran presente internacional.

Los aliancistas han jugado 16 partidos internacionales en 2025, entre Copa Libertadores y Copa Sudamericana, con un 54,1% de rendimiento y han derrotado a gigantes del continente como Boca Juniors y Gremio.

Al consultar por algún resultado exacto, esperando que este ítem nos entregara un dato que le permitiera a la U ilusionarse con algo, las probabilidades no son mucho mejores.

Los resultados más probables para este partido es un triunfo de Alianza Lima por 1-0 (34,1%) y victoria peruana por 2-1 (20,03%).

¿A qué puede apelar la U de Chile? Alianza no es infalible de local. Los íntimos se enredaron en un empate con Deportes Iquique y fueron derrotados por Libertad y São Paulo. Y, sin ir más lejos, vienen de perder en su casa con el Deportivo Garcilaso 4-3.

🔮El pronóstico de EpicBet para el U de Chile vs Alianza Lima

Nuestros amigos de EpicBet también tienen sus pronósticos para este duelo de Copa Sudamericana entre Alianza Lima y la U de Chile, estas son sus cuotas:

🔷Gana Alianza: 2.38

🫂Empate: 3.04

🦉Gana la U: 3.33

En un dato interesante, la clasificación de la U de Chile a semifinales de la Copa Sudamericana está pagando 1.82

📅¿Cuándo juega U de Chile contra Alianza Lima?

La U y Alianza jugarán este jueves 18 de septiembre en Matute

📆Fecha: 18 de septiembre

⏰Horario: 21:30 horas

🏟️Estadio: Alejandro Villanueva, Lima, Perú

📡¿Dónde mirar U de Chile vs Alianza Lima?

📺 TV: ESPN

💻 Streaming: Disney+

🖥️ También lo puedes seguir en el minuto a minuto de Al Aire Libre