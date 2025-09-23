No quedan muchas horas para que U de Chile y Alianza Lima se vuelvan a ver las caras, en esta ocasión en un duelo a jugarse en Coquimbo por la búsqueda definitiva de meterse en las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.

Los azules cosecharon un empate sin goles en Matute ante el elenco íntimo, por lo que llegan en buen pie a la revancha y poder abrochar el paso a la ronda de los cuatro mejores equipos del certamen continental. Eso sí, en estos días previos al encuentro desde el país vecino apuntaron a las falencias que mostró la U en la ida, apuntando a un nombre específico como el punto débil del plantel.

😶 En Perú tienen claro por dónde hay que hacerle daño a U de Chile

El principal blanco de los análisis en los medios peruanos es el del arquero Gabriel Castellón, titular en el primer mano a mano entre el elenco estudiantil y los aliancistas y que se espera repita estar en la oncena estelar para este jueves.

Frente a aquello es que el ex arquero peruano Diego Penny, actualmente comentarista para Movistar Deportes, descueró a Castellón apuntándolo como el responsable en el gol de Fernando Gaibor para Alianza, que finalmente fue anulado.

“El arquero pudo hacer un poco más, deja la pierna, el portero es muy cuestionado en Chile“, disparó Penny en un intento de exponer a Castellón como el elemento frágil en la U.

📊 Los números de Gabriel Castellón en U de Chile este 2025

Partidos jugados: 32

Goles en contra: 29

Partidos imbatido: 12

Minutos jugados: 2.876′

🔗 Puedes enterarte de todas las novedades de Castellón y U de Chile junto a Al Aire Libre.