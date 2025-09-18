La U de Chile afronta un desafío cargado de historia y revancha en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Los azules visitan a Alianza Lima en Matute con la misión de dar el primer golpe de la llave y soñar con volver a unas semifinales internacionales, un objetivo que ilusiona a la hinchada desde la gesta inolvidable de 2011, cuando la U conquistó el título invicta bajo el mando de Jorge Sampaoli.

El duelo en Perú no solo mide a dos clubes con tradición, sino que revive viejos fantasmas: Alianza aún recuerda la polémica eliminación de 2010 en la Libertadores, mientras que la escuadra azul busca ratificar su supremacía en un historial parejo. Con Gustavo Álvarez al mando, los estudiantiles confían en figuras como Lucas Assadi y Charles Aránguiz para volver a escribir una página grande en el torneo continental.

🤔 ¿Qué pasa si la U de Chile le gana a Alianza Lima?

Un triunfo en Matute sería un golpe de autoridad y dejaría a la U muy cerca de las semifinales.

✅ La U quedaría con ventaja en el marcador global.

✅ Podría definir la serie en casa, en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo, con apoyo mayoritario.

🙄 ¿Qué pasa si la U de Chile empata con Alianza Lima?

El empate también sería positivo para los dirigidos por Gustavo Álvarez.

🔹 Llegaría con la llave abierta a la revancha en Chile.

🔹 Cualquier triunfo en Coquimbo le bastaría para avanzar.

😲 ¿Qué pasa si la U de Chile pierde ante Alianza Lima?

❌ Si pierde por un gol de diferencia, deberá revertirlo en la vuelta como local.

❌ Si cae por dos o más goles, la clasificación quedará muy cuesta arriba y obligará a una remontada histórica.

💥 ¿Cómo se define la serie U de Chile vs Alianza Lima en caso de empate?

Según el reglamento oficial de Conmebol:

1️⃣ Avanza el equipo con mejor diferencia de goles en el global.

2️⃣ Si persiste la igualdad, la serie se define por penales.

🚫 No existe tiempo extra ni gol de visitante.

📉 Historial entre U de Chile vs Alianza Lima en torneos Conmebol

Alianza Lima vs U de Chile volverán a verse las caras quince años después de una recordada serie por los octavos de final de la Libertadores 2010. Ese cruce dejó huella en ambas hinchadas: la U clasificó con un polémico 2-2 en Santiago tras haber empatado 2-2 en Matute y ganado 1-0 en la revancha, mientras que los íntimos aún guardan resentimiento por el fallo arbitral que convalidó el gol de Felipe Seymour en los descuentos.

El historial entre ambos también se remonta a la Copa Libertadores de 1972, cuando se midieron en fase de grupos con un triunfo por lado. En total, la estadística es corta pero significativa: cuatro partidos oficiales antes de este cruce en la Sudamericana.

Año Competición Local Visitante Resultado 1972 Libertadores – fase de grupos Alianza Lima U. de Chile 1-0 1972 Libertadores – fase de grupos U. de Chile Alianza Lima 5-2 2010 Libertadores – octavos ida Alianza Lima U. de Chile 2-2 2010 Libertadores – octavos vuelta U. de Chile Alianza Lima 1-0 2025 Sudamericana – cuartos ida Alianza Lima U. de Chile ?

En el balance: 2 triunfos de la U, 1 de Alianza y 1 empate.

📅 ¿Cuándo y dónde se juega la vuelta U de Chile vs Alianza Lima?

📆 Jueves 25 de septiembre de 2025

🏟 Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo

📺 ESPN (TV) y Disney+ (streaming oficial).

🔹 ¿Quién sería el rival de la U de Chile en semifinales?

En caso de vencer a los peruanos, Universidad de Chile se enfrentará al ganador de la llave entre Lanús (ARG) y Fluminense (BRA).

Las semifinales están agendadas para el 22–23 de octubre (ida) y 29–30 de octubre (vuelta).

