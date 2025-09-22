Universidad de Chile ya piensa en la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Los azules no pudieron aprovechar el hombre de más en la ida frente a Alianza Lima y solo rescataron un empate, por lo que están obligados a ganar como locales para inscribirse entre los cuatro mejores del certamen.

Por ello, Gustavo Álvarez saldrá con lo mejor que tiene para recibir al cuadro incaico, aunque tiene una baja sensible que deberá suplir en el mediocampo.

🤕 Marcelo Díaz tiene reemplazo en U de Chile

Para el compromiso ante los limeños, la U no podrá contar con Marcelo Díaz, capitán y referente del equipo que sufrió un desgarro en el isquiotibial izquierdo y quedó descartado para la vuelta.

Sin embargo, el experimentado volante ya tiene reemplazante. Se trata de Sebastián Rodríguez, quien entrenó con el equipo titular y asoma desde la partida el jueves en el Francisco Sánchez Rumoroso, según informó Emisora Bullanguera.

El uruguayo sumó minutos en el partido de ida reemplazando justamente a Díaz, quien abandonó el campo de juego producto de sus problemas musculares al término del primer tiempo. Este, además, sería su primer partido como titular desde su arribo al club.

⚽ La formación de U de Chile vs Alianza Lima

El citado medio detalló que la U de Chile enfrentará a Alianza Lima con Gabriel Castellón en portería; Fabián Hormazábal, Franco Calderón y Matías Zaldivia en defensa; Maximiliano Guerrero, Sebastián Rodríguez, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda y Javier Altamirano en el mediocampo; Lucas Assadi y Nicolás Guerra en ofensiva.

🔗 Sigue en Al Aire Libre todas las novedades del trascendental duelo entre U de Chile y Alianza Lima por la Copa Sudamericana.