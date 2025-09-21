Después del empate sin goles en Lima, cuando todo parecía estar bajo control para la Universidad de Chile, una nueva situación encendió todas las alarmas en el Centro Deportivo Azul. Marcelo Díaz salió de la cancha por molestias musculares y los exámenes confirmaron lo que nadie quería escuchar: se trata de un desgarro en el isquiotibial del muslo izquierdo.

La información confirmada por Emisora Bullangera, genera un dolor de cabeza importante para Gustavo Álvarez, quien debe resolver una ecuación compleja en el mediocampo azul. Con Israel Poblete aún en proceso de recuperación, las alternativas se reducen considerablemente para el duelo del próximo jueves 25 de septiembre en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Marcelo Díaz será una de las bajas en la vuelta con Alianza Lima / ©Photosport.

⚽ El desgarro que complica el plan de Álvarez en Coquimbo

El experimentado volante de 38 años había recuperado la titularidad tras su destacada actuación en la final de la Supercopa ante Colo Colo. Sin embargo, durante el primer tiempo en Lima sintió las molestias que obligaron al técnico argentino a realizar el cambio. “El cambio de Marcelo Díaz es por una carga muscular”, explicó Álvarez tras el encuentro, aunque los estudios posteriores confirmaron la gravedad de la lesión.

Sebastián Rodríguez, quien ingresó por Díaz en el Estadio Alejandro Villanueva, dejó conforme al entrenador azul, pese a que había tenido problemas de adaptación. “Lo vi muy bien. Me parece que entró en un partido muy intenso”, destacó Álvarez sobre el uruguayo, quien se perfila como el principal candidato para ocupar la plaza del capitán en Coquimbo.

📅 ¿Cuándo y a qué hora juega la U de Chile vs Alianza Lima?

El duelo de vuelta entre Azules e Íntimos está programado para este jueves 25 de septiembre a las 21:30 horas de Chile.