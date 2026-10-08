Datos Clave Escaso protagonismo: Darío Osorio suma apenas un minuto disputado en la Premier League esta temporada. Sus características: El chileno destaca por su potente remate y la confianza para intentar desde larga distancia. Más oportunidades: Crystal Palace afrontará nueve partidos en 29 días, escenario que puede favorecer al atacante.

Darío Osorio continúa esperando una oportunidad para ganar protagonismo en la Premier League. El delantero chileno apenas ha disputado un minuto en el torneo con Crystal Palace, pero el escenario puede cambiar durante las próximas semanas debido a la exigente programación que deberá afrontar el equipo dirigido por Pierre Sage.

El cuadro londinense tendrá que repartir esfuerzos entre la competencia local y la Europa League, con una seguidilla de partidos que pondrá a prueba la profundidad de su plantel. En ese escenario, el análisis publicado por The New York Times apunta a que el momento del chileno llegará a medida que aumente la carga de partidos.

Darío Osorio espera su oportunidad en Crystal Palace

El chileno cuenta con características que pueden entregarle una alternativa distinta al ataque del Crystal Palace. Su capacidad para aparecer en acciones puntuales y su facilidad para rematar desde fuera del área son algunos de los recursos que lo diferencian dentro de las opciones que tiene Sage.

“Además, posee un potente remate y la confianza necesaria para probar desde larga distancia. Su oportunidad seguramente llegará a medida que se intensifique el apretado calendario de partidos”, plantea The New York Times al analizar el presente del atacante nacional.

La descripción apunta precisamente a una de las características que puede favorecer a Osorio cuando aparezcan espacios en la rotación. El formado en Universidad de Chile todavía debe ganarse un lugar en una zona con competencia, pero tiene un recurso específico que puede ser utilizado en determinados momentos de los encuentros.

El calendario puede abrirle espacio a Osorio

La situación para el chileno puede cambiar, especialmente por la cantidad de partidos que tendrá Crystal Palace en un período reducido. El equipo disputará nueve encuentros en 29 días, una carga que obligará a Sage a darle descanso a sus principales jugadores.

Además, la participación en la Europa League aumenta las exigencias respecto de la temporada anterior para el equipo inglés y le entrega al DT más escenarios para realizar rotaciones. Para un jugador como Osorio, esa necesidad de repartir esfuerzos puede significar nuevas convocatorias y minutos. Si Pierre Sage decide rotar a sus titulares, The New York Times asegura que Osorio aparece entre las alternativas que podrían ganar espacio.