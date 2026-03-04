La polémica golpeó a Cristián Riquelme fuera de la cancha y rápidamente terminó instalándose en Colo Colo. El lateral albo quedó en el centro de la controversia luego de que vecinos de un condominio en la comuna de La Florida denunciaran una serie de desórdenes ocurridos en el recinto donde vive.

El episodio se viralizó en redes sociales a partir de registros grabados por residentes del lugar. En los videos se observa a un grupo de personas protagonizando situaciones que generaron molestia entre los vecinos, principalmente por ruidos y comportamientos inapropiados en la piscina del condominio.

La sanción que enfrenta Riquelme

El incidente ocurrió en el condominio AltaVista 2 de La Florida, donde reside el jugador. Tras las denuncias de los vecinos, la administración del recinto revisó el caso aplicando el reglamento interno de la comunidad.

De acuerdo a lo informado por The Clinic, el proceso derivará en una sanción económica para el futbolista. La medida corresponde a la multa más alta contemplada dentro de la normativa del condominio, equivalente a 5 UTM.

Mientras el episodio seguía generando repercusiones en redes sociales, el tema también comenzó a discutirse dentro de Colo Colo.

La postura que tomó Colo Colo

Al interior del club el caso ya fue analizado y la postura institucional quedó definida. Según información revelada por En Cancha, desde la dirigencia descartan aplicar sanciones internas por lo ocurrido fuera de las dependencias del Estadio Monumental.

La visión en Macul es que las conductas personales de los futbolistas fuera del club deben ser asumidas por cada jugador: “Fuera de las dependencias del club, ellos son los que responden por sus actos. Estamos hablando de un jugador de 22 años, no de un juvenil de 18, por lo que es consciente de que sus actos pueden traer repercusiones inmediatas, más siendo jugador de Colo Colo”, señalaron desde la administración.

Por lo mismo, la dirigencia no aplicará castigos disciplinarios por este episodio. De todos modos, en el club planean conversar con el jugador para conocer su versión de los hechos y entender el contexto de lo ocurrido. La única posibilidad de una medida distinta quedaría en manos del cuerpo técnico encabezado por Fernando Ortiz, que podría eventualmente tomar una decisión desde lo deportivo.