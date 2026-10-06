Datos Clave La decisión: El árbitro Francisco Soriano decidió autorizar el Colo Colo vs Puerto Montt pese a las lluvias. El fastidio: Fernando Ortiz recriminó al juez a lo largo del partido debido al estado del campo de juego. La suspensión: Tras jugar los primeros 45 minutos, el árbitro optó por suspender el compromiso.

Colo Colo estaba ad portas de abrochar su clasificación a las semifinales de la Copa Chile, pero la revancha de los cuartos de final ante Deportes Puerto Montt debió ser suspendida debida a la copiosa lluvia que no cesó a lo largo de los primeros 45 minutos.

Sin embargo, la cancha del Estadio Monumental se vio visiblemente afectada desde el inicio. Las pozas de agua y las constantes caídas de los jugadores condicionaron el juego y desataron la molestia de Fernando Ortiz en los albos.

El fastidio de Ortiz durante el triunfo de Colo Colo vs Puerto Montt

Apenas arrancó el encuentro quedó expuesto que las condiciones de la cancha no eran óptimas: además de las pozas de agua, que se concentraron principalmente en una de las áreas, el balón no corría como debía, situación que fastidió a Ortiz.

“¡No se puede jugar! No se puede jugar así”, comenzó a gritar el ‘Tano’ al árbitro Francisco Soriano cuando el partido apenas iniciaba, cuestionando la decisión del juez de autorizar el compromiso.

Pese a que su equipo encontró la ventaja a los 11 minutos, la molestia de Ortiz no cesó. En el minuto 25 Lautaro Pastrán envió un pase atrás, pero la pelota quedó estancada producto del agua, lo cual fue aprovechado por Paredes, quien desperdició el empate para Puerto Montt.

Esta jugada puntual desató la furia del entrenador argentino de Colo Colo, quien volvió a recriminar al cuarto árbitro. “¡No se puede jugar”, insistió el estratega del Popular.

El gol que acercó a Colo Colo a semifinales de la Copa Chile

A pesar de la suspensión del encuentro, los albos dieron un paso importante y se acercaron a las semifinales de la Copa Chile. El Cacique se puso en ventaja apenas iniciaba el partido y aumentaron su ventaja en el global. En el minuto 11, Javier Correa recibió en tres cuartos de cancha y abrió hacia la izquierda buscando a Gedeón Díaz, quien luego de levantar la cabeza envió un centro perfecto buscando a Correa, que se adelantó a la defensa y al portero Collao para anotar el 1-0.

Con el 2-0 en el global y a falta de 45 minutos por delante, Colo Colo deberá esperar por la resolución de la Federación de Fútbol de Chile para conocer cuándo se jugará el complemento de un partido que se vio frenado por la lluvia.