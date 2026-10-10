Datos Clave La comparación: El DT del próximo rival de Alexis Sánchez, comparó al chileno con la leyenda francesa, Thierry Henry. El presente: El Niño Maravilla ha jugado 8 partidos en la MLS y aún no registra goles ni asistencias. Próximo partido: Montreal del tocopillano visitará a Toronto este sábado a las 14:00 horas.

El arranque de la travesía de Alexis Sánchez por la Major League Soccer (MLS) ha estado por debajo de las expectativas iniciales. El ‘Niño Maravilla’ aterrizó en el fútbol norteamericano durante el último mercado de pases tras 18 años de destacada trayectoria en Europa. Sin embargo, su proceso de adaptación no ha sido sencillo: en sus primeros ocho duelos oficiales en el certamen estadounidense no suma goles ni asistencias, escenario que se agrava al ver a su equipo, el CF Montréal, hundido en el fondo de la tabla de la Conferencia Este.

A pesar del complejo arranque en suelo canadiense, en la liga mantienen un gran respeto hacia las capacidades del tocopillano. Muestra de aquello fue el reciente espaldarazo entregado por Robin Fraser, director técnico de Toronto FC —próximo rival de la escuadra del chileno—, quien llenó de halagos a Sánchez e incluso comparó su jerarquía con la leyenda francesa Thierry Henry.

En la MLS comparan a Alexis Sánchez con Thierry Henry

La reflexión de Robin Fraser no es casual. El hoy estratega de Toronto conoció de cerca el tramo final de la carrera de ‘Tití’ Henry cuando ejerció como asistente técnico en los New York Red Bulls.

“Estoy seguro de que Sánchez no es el mismo jugador que era hace años, pero en mi experiencia con jugadores mayores, lo interesante cuando los veo es que estos futbolistas encuentran formas de reinventarse porque pierdes un poco de tu habilidad atlética. Y luego, de repente, se convierten en muy buenos pasadores y excelentes lectores del juego”, comenzó analizando el DT norteamericano.

Comparándolo directamente con la leyenda francesa, Fraser precisó que “Thierry se convirtió en uno de los mejores pasadores finales que he visto. Cuando piensas en él, lo imaginas merodeando por el lado izquierdo para marcar goles, pero en sus últimos años en New York fue uno de los mejores pasadores que creo haber visto. Y cuando veo a Sánchez, veo mucho de lo mismo”.

El desafiante presente de Alexis Sánchez en Norteamérica

Las palabras de elogio contrastan con los fríos números que registra el goleador histórico de La Roja. Desde su arribo a las filas del CF Montréal en agosto pasado, el delantero nacional suma 487 minutos en cancha distribuidos en 10 partidos oficiales (ocho de ellos por la MLS y dos por el Campeonato Canadiense) sin haber podido festejar un gol ni entregar una asistencia.

El propio Alexis ha sincerado públicamente que el desgastante estilo de vida y la logística de la liga norteamericana han representado un obstáculo no menor en su adaptación. “Es un poco complicado. El cambio de casa, la familia lejos, todo es nuevo. Los viajes son de cuatro horas; en Europa eran dos horas, máximo tres. Jugabas Champions en Alemania o jugabas en Inglaterra y era todo más fácil”, reconoció el ‘Niño Maravilla’ hace unas semanas, dejando al descubierto los contratiempos de su nueva etapa.

A. Sánchez Sánchez · 2026/27 Minutos jugados Minutos 436 Partidos 8 min/partido de media 55 Liga 436

¿Cuándo juega Alexis Sánchez?

El Montreal de Alexis Sánchez juega este sábado 10 de octubre desde las 14:00 horas ante Toronto en el BMO Field por la MLS.