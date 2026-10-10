Datos Clave Figura: José Bández anotó el segundo gol del triunfo de Antofagasta ante la U. Paso por Europa: En el breve período que estuvo en Fortuna Sittard lo compararon con el “Niño Maravilla”. No descarta a La Roja: Se está nacionalizando y no descarta jugar por Chile.

José Bandez fue una de las grandes figuras en el triunfo de mitad de semana de Deportes Antofagasta por 2-0 ante U de Chile en el Estadio Calvo y Bascuñán por los cuartos de final de ida de la Copa Chile. En ese compromiso anotó un gol que califica como uno de los más importantes en las seis temporadas que suma en nuestro país.

“Fue algo que soñé mucho. Le pedí mucho a Dios jugar contra la U y hacerle un gol… No sé si es el gol más importante de mi carrera, pero debe estar entre los más importantes. Después del partido no dormí nada”, reveló en Al Aire Libre un todavía emocionado Bandez por su rendimiento en uno de los partidos que pueden marcar su carrera.

Fue una noche mágica para el elenco puma, pero el venezolano es cauto al señalar que la revancha “va a ser un partido difícil”, aunque “vamos a ir en busca de los tres puntos” el miércoles 21 de octubre, en lo que puede ser la continuación de varias semanas de un tremendo nivel y que pueden permitirle relanzar su carrera, la que prometía en sus inicios con instalarse en Europa.

La experiencia de José Bandez en Holanda y la comparación con Alexis Sánchez

De hecho, José Bandez tuvo una experiencia en el viejo continente: fue en 2018 cuando recaló en Fortuna Sittard de Países Bajos, aunque la jugada terminó saliéndole mal, pese a no mostrar un mal nivel en sus prácticas iniciales.

“Fue un paso no tan agradable porque, ya después que había hecho la pretemporada, con los partidos amistosos, me tocó volver a Venezuela a firmar la visa de trabajo. Fue una semana para que me llegara el pasaporte con el permiso de trabajo firmado y me dio dengue. Estuve como un mes parado, después tenía un mes más para recuperarme, así que tuve que regresarme a Venezuela y no poder seguir en el Fortuna Sittard”.

“Yo estaba a préstamo con opción a compra, y ya había perdido dos meses, más el mes y medio que tenía que estar de pretemporada otra vez porque duré como dos meses parado. Fue doloroso porque era una oportunidad muy linda, pero bueno, fue la voluntad de Dios, la acepto y Dios tenía algo mejor preparado para mí y me tocó ir a Chile”, añadió.

J. Bandez Salazar · 2026 Goles marcados Todas las competiciones 8 goles Liga 5 Chilean Cup 3

De todas maneras, le quedó un recuerdo para toda la vida, ya que en esa ocasión lo compararon con una estrella de la Generación Dorada de Chile: “Me decían que mi forma de jugar se parecía mucho a Alexis Sánchez… Tengo algunas cosas, sí, tenemos similitudes en algunas cosas, él es un crack, superestrella y todo, pero tenemos algunas cosas, pocas, pero bueno…”, añade con humildad.

Cerrando este punto, reconoció que no cierra la puerta a volver a Europa: “Lo he soñado, siempre he dicho que he tenido esa espinita ahí, porque igual en el entrenamiento me había ido muy bien, había hecho igual un gol en un amistoso, sentía que podía haber aportado mucho. Pero el tiempo de Dios es perfecto y, si es la voluntad de él, me va a dar otra oportunidad”.

José Bandez le abre la puerta a La Roja

José Bandez lleva siete años en Chile y dos realizando los trámites de la nacionalización, por lo que es posible que en un futuro cercano sea convocable a la Selección Chilena, a la que no le cierra la puerta.

“Amí me gustaría vestir la camiseta de mi país (Venezuela), pero si en algún momento me llega la nacionalidad, estoy en Chile y me llama la selección chilena, no voy a dudar en ir“, señaló el oriundo de Calabozo.

Algo que abre la esperanza es que nunca ha sido contactado de la Vinotinto adulta: “Todavía no. He ido a la sub 20 sí, pero para la mayor todavía no. Todavía estamos esperando eso”.

J. Bandez Salazar · 2026 Nota media por competición Todas las competiciones 7.10 18 partidos · 486 min Liga 7.00 15 partidos · 401 min Chilean Cup 7.56 3 partidos · 85 min

“Siempre he anhelado estar en un equipo grande en Chile”

Uno de los sueños de José Bandez es jugar en un equipo grande, pero hasta el momento no ha llegado ningún llamado: “No, todavía no. Esperemos que el próximo año llegue algo así. Siempre he anhelado estar en un equipo grande aquí en Chile. Lo dejo en manos de Dios, estoy trabajando fuerte por eso”.

También dijo que no tiene un destino preferido en ese caso: “Preferencia no tengo.Colo Colo muy grande, la U es increíble su hinchada y grande también, la Católica igual“.

De todas maneras, aseguró que está muy comprometido con el elenco Puma: “Ahorita estoy en Antofagasta, dejando todo en la cancha, tratando de marcar diferencias lo más que se pueda, haciendo mi trabajo, porque sé que Dios abrirá una puerta grande en su debido momento”.

J. Bandez Salazar · 2026 Minutos jugados Minutos 486 Partidos 18 min/partido de media 27 Liga 401

El primer objetivo de Bandez: el ascenso con Antofagasta

En esa misma línea, José Bandez sostuvo que tiene confianza en llegar a la Primera División con Deportes Antofagasta: “Mientras matemáticamente haya posibilidades, nosotros pensamos en el ascenso directo. Creo que tenemos un gran plantel, estamos bien unidos hacia un mismo objetivo, y si no se nos da directo, vamos por la liguilla entonces, pero nosotros estamos pensando en que este año tenemos plantel, estamos unidos por ese mismo objetivo”.

“Si ves el partido contra la U, creo que no nos daban favorito, e hicimos un gran partido. Le jugamos de tú a tú a la U y le ganamos. Eso da un plus extra de saber de las cualidades y capacidades que tenemos como equipo para para así afrontar este ascenso que es muy difícil, muy competitivo, y esa es la manera de afrontar cada partido”, sentenció.