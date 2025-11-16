El fútbol puede cambiar en cuestión de semanas, y eso lo sabe mejor que nadie Bastián Yáñez, delantero chileno y exjugador de Unión Española, quien atraviesa uno de los momentos más difíciles desde que llegó a Argentina. Su salto a Godoy Cruz en enero de 2025 prometía consolidación, minutos y un salto competitivo, pero el semestre terminó por llevarlo al olvido deportivo.

Lo que comenzó como una oportunidad para mostrar su talento en el extranjero terminó convirtiéndose en un periodo amargo: Yáñez perdió terreno, dejó de aparecer en las convocatorias y vio desde fuera cómo su equipo descendía a la segunda división del fútbol argentino.

🇦🇷 Bastián Yáñez se fue al descenso y al olvido en Godoy Cruz

La situación se agravó en la recta final del torneo. Bastián Yáñez no fue considerado en los últimos tres partidos del Clausura, justo cuando Godoy Cruz necesitaba sumar para evitar el descenso. Su última aparición data del 12 de octubre, cuando ingresó en los minutos finales ante Independiente Rivadavia.

Las cifras explican la caída: en el Clausura solo jugó siete partidos, la mayoría entrando desde el banco, sin poder ganar un rol estable en el equipo. En toda la temporada acumuló 26 encuentros, pero su aporte ofensivo fue mínimo, registrando apenas una asistencia frente a Instituto de Córdoba.

El golpe final llegó cuando Godoy Cruz empató con Deportivo Riestra y, combinado con la victoria de Aldosivi, terminó perdiendo la categoría. Un momento duro que Yáñez vivió sin poder aportar desde la cancha.

⚽ Un futuro incierto tras un semestre para el olvido

Con el descenso consumado, el panorama del delantero chileno es completamente incierto. En Mendoza se evalúa una reestructuración profunda del plantel, lo que podría dejar a Yáñez dentro de la lista de posibles salidas. El jugador, de solo 24 años, tendrá que decidir entre buscar continuidad en Argentina o analizar un retorno al fútbol chileno, donde dejó buenas sensaciones durante su etapa en Unión Española.

Sin embargo, la situación en el cuadro hispano es igual de lamentable que en el cuadro mendocino. Ad portas del final del torneo, el equipo de Independencia sigue peleando por permanecer en Primera División, aunque con un pie más cerca de la Primera B.