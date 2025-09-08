La Selección Chilena tendrá un nuevo examen este martes frente a Uruguay en las Clasificatorias rumbo al Mundial 2026. Nicolás Córdova, entrenador interino de La Roja, adelantó que más allá del resultado en Brasil, la discusión debe centrarse en el futuro del equipo y la formación de una nueva base tras el ciclo de la Generación Dorada.

Hoy es doble jornada 💪🔛



📷 Carlos Parra – Comunicaciones FFCh. #SiempreConLaRoja pic.twitter.com/bRwi9nZEoq — Selección Chilena (@LaRoja) September 7, 2025

⚽ ¿Qué cambios prepara Nicolás Córdova en la defensa de Chile?

El técnico piensa modificar la línea defensiva. En lugar de los cinco defensores utilizados frente a Brasil, apostaría por un esquema con cuatro en el fondo, buscando mayor equilibrio y salida desde atrás.

Además, en el arco podría debutar Thomas Gillier, joven portero que se perfila como alternativa. La decisión final se conocerá en la práctica de este lunes en Juan Pinto Durán, donde quedará definida la oncena.

🔎 ¿Cuál es la visión de Córdova sobre el presente de La Roja?

En conferencia, Córdova fue categórico: “Todos debemos ser autocríticos. La Generación Dorada no fue espontánea, se formó con trabajo y proyección. Mañana queremos dar lo mejor, pero la discusión real está en cómo construir lo que viene”.

El técnico insistió en que el presente de la Roja ya no debe medirse solo por resultados inmediatos, sino por la planificación hacia el futuro, donde nuevos talentos deberán tomar el protagonismo.

👉 De dirigir a la U de Chile vs Independiente 😱a controlar a #LaRoja 🇨🇱: el árbitro confirmado para el Chile vs Uruguay 🔥



Más detalles aquí 👇https://t.co/rvlsPzwvPx pic.twitter.com/EqbzGQtG0P — Al Aire Libre (@alairelibrecl) September 8, 2025

🏟️ Cuándo juega Chile contra Uruguay

Rival : Uruguay

: Uruguay Torneo : Clasificatorias rumbo al Mundial 2026

: Clasificatorias rumbo al Mundial 2026 Fecha : Martes 9 de septiembre

: Martes 9 de septiembre Horario: 20:30 horas

📲 ¿Dónde seguir las novedades de Chile?

Puedes seguir todas las novedades y la actualidad de La Roja en Al Aire Libre.