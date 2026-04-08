La victoria de Boca Juniors sobre Universidad Católica quedó en segundo plano tras una madrugada de violencia extrema. Los buses de la hinchada “xeneize” sufrieron cuatro emboscadas en las carreteras chilenas, dejando un saldo de pasajeros heridos por pedradas y vidrios rotos. El incidente, denunciado por la prensa argentina, no solo empaña el resultado deportivo, sino que instala una crisis de seguridad que condiciona los protocolos policiales para los próximos duelos de la Copa Libertadores en territorio nacional.

¿Qué pasó con los buses de los hinchas de Boca en la ruta chilena?

Los fanáticos xeneizes fueron víctimas de una emboscada sistemática mientras regresaban hacia la frontera. Según los testimonios de los ocupantes, los buses fueron atacados con piedras de gran tamaño en cuatro puntos distintos del trayecto. El ataque no fue al azar: los agresores aprovecharon zonas con poca iluminación y nula presencia de Carabineros para interceptar a los dos mil hinchas que abandonaban el Claro Arena. El resultado es grave: ventanales destrozados y varios pasajeros con cortes y contusiones que debieron ser atendidos en pleno viaje.

¿Por qué la emboscada a hinchas de Boca expone una falla crítica de seguridad?

El hecho de que se registraran cuatro ataques consecutivos, según la prensa argentina, revela que el dispositivo de escolta falló o fue inexistente tras salir del perímetro del estadio. Esta negligencia expone una vulnerabilidad en las rutas nacionales que la Conmebol no suele pasar por alto. Tras el robo de lienzos sufrido por los argentinos el lunes pasado, se esperaba un despliegue de “alto riesgo”, pero la realidad en la carretera demostró lo contrario. Este escenario pondría en duda la capacidad de Chile para albergar duelos de máxima tensión si no se garantiza la integridad de los visitantes más allá de las puertas del recinto.

Hinchas de Boca están viajando para la Argentina y fueron atacados, en cuatro oportunidades, en la ruta. Hay personas heridas, pero el micro sigue viaje a Mendoza.

Ojalá que los escolten urgente. pic.twitter.com/mcmDdJHoLF — Leandro Aguilera (@Tato_Aguilera) April 8, 2026

La denuncia de Leandro Aguilera tras la violencia contra la hinchada de Boca

El periodista de TyC Sports, Leandro “Tato” Aguilera, fue el encargado de encender las alarmas internacionales al compartir imágenes de los daños. Su denuncia fue tajante: “Fueron atacados en cuatro oportunidades… ojalá los escolten urgente”. Esta exposición mediática en Argentina genera un clima de hostilidad para los equipos chilenos que deban viajar a Buenos Aires próximamente. La falta de una respuesta oficial inmediata por parte de las autoridades chilenas solo aumenta la tensión diplomática-deportiva en un grupo que ya se perfila como el más “caliente” de la Copa.

En resumen:

El Hecho: Cuatro ataques con piedras a buses de Boca Juniors en carreteras chilenas.

Cuatro ataques con piedras a buses de Boca Juniors en carreteras chilenas. Saldo: Pasajeros heridos por esquirlas y vidrios, además de daños materiales de consideración.

Pasajeros heridos por esquirlas y vidrios, además de daños materiales de consideración. Consecuencia: Crisis de seguridad instalada; los protocolos de Carabineros y la Conmebol quedan bajo la lupa.

Crisis de seguridad instalada; los protocolos de Carabineros y la Conmebol quedan bajo la lupa. Contexto: El ataque se suma al robo de lienzos previo, configurando una estadía de “terror” para los argentinos.

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