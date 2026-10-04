O’Higgins sigue en pie en la Copa Chile 2026 tras superar a Deportes Concepción en los cuartos de final y clasificar a las semifinales. Uno de los protagonistas en la llave fue Arnaldo Castillo, quien marcó el único gol de la ida y el primer tanto de la vuelta a favor del Capo de Provincia, lo que lo convirtió en la figura de toda la llave.

El atacante paraguayo, nacionalizado chileno, se ha convertido en una de las máximas figuras del equipo rancagüino que está en semis de Copa Chile y en la gran final de la Copa de la Liga. Tras las salidas de Martín Sarrafiore y Francisco González, el técnico Lucas Bovaglio tuvo que realizar un cambio de esquema en su ofensiva, dando mayor cantidad de minutos a Arnaldo, quien a punta de goles no defraudó al entrenador.

Las buenas presentaciones de Castillo junto a la casaca celeste llegan en paralelo al complejo presente que pasa la selección chilena, quien sigue en búsqueda de un 9 de cara al próximo proceso clasificatorio. Ante la posibilidad, el mismo atacante de O’Higgins se refirió a la chance y le abrió la puerta a La Roja.

Arnaldo Castillo le abre las puertas a La Roja

Posterior al triunfo ante Deportes Concepción, Arnaldo Castillo fue escogido como el mejor jugador del encuentro de vuelta y fue consultado sobre la oportunidad de que reciba un llamado en el futuro de Nicolás Córdova para portar la camiseta de La Roja. El atacante, oriundo de Paraguay con nacionalidad chilena, no escondió su emoción ante la posibilidad y recalcó que sería un orgullo ser convocado.

“Obvio que me seduce un llamado a la selección. Estoy expectante de todo. Si me necesitan y confían en mí yo con mucho orgullo y responsabilidad voy a tomar el llamado. Es un país que me recibió muy bien, mis hijas y mi esposa son chilenas. No puedo estar más agradecido con Chile, y si se da la oportunidad la voy a tomar con mucha responsabilidad”, cerró Castillo sobre el posible llamado para portar la camiseta de la selección chilena.

En marzo del presente año, Arnaldo Castillo estuvo considerado por Gustavo Alfaro para la prenómina de Paraguay, pero finalmente no se concluyó su convocatoria en la selección albirroja. Al no portar la casaca paraguaya en duelos oficiales, se abre la posibilidad de que Chile pueda contar con sus servicios, ya que el jugador posee la nacionalidad chilena.

Los números de Castillo que llaman a La Roja

O’Higgins ha disputado 53 partidos durante la temporada, y en 49 de ellos ha estado presente Arnaldo Castillo, siendo una pieza clave para el sistema ofensivo de Lucas Bovaglio en el Capo de Provincia. Entre competencias nacionales e internacionales, Castillo suma 21 goles y una asistencia, siendo una de las máximas cartas de gol que puede optar La Roja para las próximas convocatorias.