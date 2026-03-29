La Selección Chilena sigue sumando nombres jóvenes en su proceso de renovación, y uno que comienza a destacar es Ian Garguez. El lateral de Palestino ha tenido un crecimiento acelerado en el último tiempo, algo que hoy lo tiene instalado en la Roja adulta.

En medio de la gira por Nueva Zelanda, el defensor vive uno de los momentos más importantes de su carrera. Pero más allá de su presente, hay un factor que él mismo reconoce como determinante en su evolución.

Ian Garguez y La Roja adulta: el salto que cambia su ritmo

Ian Garguez no duda en marcar la diferencia entre el fútbol local y la Selección Chilena. Para el defensor, vestir la camiseta de la Roja implica un nivel de exigencia completamente distinto.

En palabras recogidas durante la gira, el lateral explicó que jugar en la selección “te da otro ritmo y un plus”, algo que se nota especialmente al enfrentar rivales internacionales.

Este salto competitivo ha sido clave en su consolidación, especialmente tras sumar minutos ante Cabo Verde, donde dejó buenas sensaciones en el equipo dirigido por Nicolás Córdova.

El crecimiento de Garguez tras el Mundial Sub 20

El 2025 fue un año que cambió la carrera del defensor. Su participación en el Mundial Sub 20 y su consolidación en Palestino lo posicionaron como una de las promesas del fútbol chileno.

Desde ahí, su evolución ha sido constante. Hoy, ya no sólo es una alternativa, sino que comienza a meterse en la pelea real por un puesto en la selección adulta.

Además, el propio jugador destacó el ambiente dentro del plantel, valorando el apoyo de sus compañeros en este proceso de adaptación.

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La competencia interna que potencia a La Roja

Uno de los puntos que también abordó Garguez fue la disputa por el puesto, especialmente con nombres como Felipe Faúndez, con quien comparte proceso desde las selecciones juveniles.

Lejos de verlo como un problema, el lateral entiende que esta competencia eleva el nivel del equipo. “Mientras nos ayude a todos a mejorar, es positivo”, dejó en claro.

A esto se suma su capacidad de adaptarse a distintas posiciones, algo que puede transformarse en una ventaja clave dentro del esquema de la Selección Chilena.