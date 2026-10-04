Datos Clave Propuesta: Arturo Vidal planteó recuperar a históricos para ayudar a La Roja. Respuesta: Gary Medel descartó volver a la selección chilena. Postura: El defensor pidió apoyar al equipo y evitar las discusiones internas.

La idea de Arturo Vidal de recuperar a los referentes de la generación dorada para intentar levantar a La Roja encontró una respuesta contundente desde uno de los nombres incluidos por el propio volante en su propuesta.

Gary Medel, actualmente en Universidad Católica, fue consultado por la posibilidad de regresar al seleccionado y tomó distancia de la fórmula planteada por su excompañero. El defensor fue claro al explicar que no se imagina nuevamente defendiendo a Chile.

En conversación con Las Últimas Noticias, el “Pitbull” abordó el complejo presente del combinado nacional y respondió directamente al planteamiento de Vidal. “No estoy de acuerdo con la idea de Arturo. Yo ni loco lo haría. La exigencia ahí es mucha. Mi momento de la selección ya pasó”, afirmó.

Medel cerró la puerta a volver a La Roja

La postura del zaguero marca una diferencia con la propuesta del King, quien había apuntado a la experiencia de varios integrantes de la generación que consiguió dos títulos de Copa América.

En aquella lista aparecieron Charles Aránguiz, Eduardo Vargas, Alexis Sánchez y Gary Medel, además del propio Vidal. La intención era que los históricos pudieran aportar nuevamente en un escenario en que Chile atraviesa una profunda renovación.

Medel, sin embargo, considera que su ciclo con la selección ya terminó y que el camino para ayudar al equipo nacional pasa por otro lado.

El mensaje de Gary Medel para el nuevo proceso

Aunque descartó completamente la posibilidad de regresar a la cancha con La Roja, el defensor sí manifestó su respaldo al equipo que actualmente intenta reconstruirse. “Yo creo que hay que puro apoyar. No sacamos nada con discutir entre nosotros. Yo sólo quiero que a Chile le vaya bien”, sostuvo.

El mensaje llega en medio de un período especialmente complejo para la selección chilena, que busca renovar su plantel y encontrar una nueva generación de futbolistas capaces de asumir el protagonismo de cara al próximo proceso clasificatorio.

Así, mientras Vidal mantiene abierta la puerta a recuperar a algunos de los referentes de la generación dorada, Medel dejó clara su posición: considera que su etapa con la selección ya quedó atrás y prefiere apoyar desde fuera del equipo.