Ghana y Panamá debutaron en el Mundial 2026 con un partido decepcionante. Si bien ambos equipos lo intentaron, son tan débiles y de fútbol tan rústico que todo se definió al final.
Del triunfo africano solo podemos destacar el gol de Caleb Yirenkyi a los 90+5′ y nada más. No hicieron nada en el primer tiempo y en el segundo tuvieron ataques tímidos. Sin temor a equivocarnos, podemos decir que es el peor partido de lo que va de Copa del Mundo..
En Panamá, Cecilia Waterman fue gran agente ofensivo, pero nunca tuvo una opción real para inquietar a los africanos.
Próximos partidos de Ghana y Panamá
Ghana tendrá que padecer a Inglaterra el próximo martes 23 de junio. En tanto Panamá jugará el mismo día ante Croacia.
Ghana vs Panamá, minuto a minuto
La previa del Ghana vs Panamá
Ghana, conducida por el DT portugués Carlos Queiroz, llega al debut mundialista con una estadística alarmante: ninguna victoria en todo el año 2026, incluyendo resultados negativos ante Argelia y un pálido rendimiento en los amistosos previos. Queiroz rediseña el once con Jordan Ayew como referente y apuesta por el dinamismo de Abdul Fatawu Issahaku y Iñaki Williams en las bandas. El arquero Lawrence Ati-Zigi del es la gran referencia de un equipo que llega obligado a ganar para no comprometer su clasificación desde el debut.
Panamá, quien llevó al equipo por primera vez a Rusia 2018, regresa al Mundial tras perderse Qatar 2022 con la determinación de demostrar su crecimiento. La gran ausencia es Adalberto Carrasquilla por lesión, lo que obliga a reorganizar la medular con Aníbal Godoy y Carlos Havery como dupla de volantes. En ataque, Ismael Díaz y José Fajardo acompañarán al capitán Edgar Bárcenas en el frente de tres.
Formaciones de Ghana vs Panamá
Probable formación de Ghana:
Lawrence Ati-Zigi; Alidu Seidu, Jerome Opoku, Jonas Adjetey, Gideon Mensah; Prince Owusu, Kwasi Sibo, Jordan Ayew; Abdul Fatawu Issahaku, Iñaki Williams, Antoine Semenyo. DT: Carlos Queiroz.
Probable formación de Panamá:
Orlando Mosquera; Michael Murillo, César Blackman, Fidel Escobar, José Córdoba, Erick Davis; Aníbal Godoy, Carlos Havery, Édgar Bárcenas; José Fajardo, Ismael Díaz. DT: Thomas Christiansen.
¿Dónde ver Ghana vs Panamá en vivo?
El duelo entre Ghana y Panamá se disputará este miércoles 17 de junio a las 19:00 en Chile en el Toronto Stadium, Toronto. Para Chile, el partido puede seguirse en DSports y en streaming a través de DGO.
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