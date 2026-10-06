Datos Clave La llave: Antofagasta y Universidad de Chile se enfrentarán por los cuartos de final de la Copa Chile. La tocada de oreja: Un delantero de los Pumas, formado en la UC, lanzó una particular frase contra los azules. El partido: La ida entre antofagastinos y la U está prevista para este miércoles 7 de octubre a las 19:00 horas en el Calvo y Bascuñán.

Este miércoles Deportes Antofagasta recibirá a Universidad de Chile por la ida de los cuartos de final de la Copa Chile en una llave que promete. En la antesala del compromiso, una de las piezas claves de los pumas calentó el compromiso con una particular frase contra el Romántico Viajero. Se trata de Josepablo Monreal, delantero formado en Universidad Católica que debutó profesionalmente en Cobreloa, quien le tocó la oreja a los azules con un sorpresivo comentario.

Delantero de Antofagasta le toca la oreja a la U de Chile

El atacante de 30 años conversó con los canales oficiales del elenco del sur para anticipar el encuentro y lanzó una declaración que sacó roncha en los universitarios. “Siempre es lindo jugar contra el segundo equipo más grande de Chile, nos estamos preparando de la mejor manera”, dijo de entrada el ariete.

“Tuvimos pocos días desde el último partido por el torneo ante Rangers, pero ahora ya enfocados cien por ciento en lo que va a ser el partido con la U. Sabemos que va a ser un lindo partido a estadio lleno”, agregó respecto al duelo.

Por último, Monreal aseguró que Universidad de Chile “es un rival complicado, viene siendo de los mejores equipos en la Primera División de Chile. En esta segunda rueda creo que tiene la misma cantidad de puntos que Colo Colo. Es un equipo que hace muchos goles, que tiene buenos delanteros. Es un buen equipo en general, así que va a ser un partido muy complicado”.

¿Cuándo juega Antofagasta vs U de Chile?

Deportes Antofagasta recibirá a Universidad de Chile en el Estadio Calvo y Bascuñán por los cuartos de final de ida de la Copa Chile 2026 este miércoles 7 de octubre a partir de las 19:00 horas. El partido de vuelta, en tanto, está previsto para el próximo 21 de octubre a las 20:00 horas.

¿Quién transmite Antofagasta vs U de Chile?

El compromiso entre Deportes Antofagasta y Universidad de Chile no irá por televisión y la única forma de verlo en vivo será a través de la plataforma de streaming de HBO Max.