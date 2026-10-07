Datos Clave El castigo: Más de cinco mil hinchas de la U de Chile fueron sancionados por el Tribunal de Disciplina por los incidentes ocurridos en Concepción. El motivo: En el partido válido por el Campeonato Nacional, fanáticos azules lanzaron bengalas y fuegos artificiales, interrumpiendo el partido por algunos minutos. Sanción para el local: Por su parte, Universidad de Concepción fue castigada y deberá pagar una multa por su responsabilidad como organizador del evento.

Universidad de Chile recibió un duro golpe en el Campeonato Nacional. Esto porque el Tribunal de Disciplina de la ANFP sancionó a más de 5 mil hinchas azules por los incidentes ocurridos el pasado 30 de agosto en el Ester Roa Rebolledo en el compromiso ante la Universidad de Concepción.

¿Qué castigo recibió U de Chile en el Campeonato Nacional?

El Tribunal sancionó a 5.001 fanáticos estudiantiles, quienes acudieron a la Galería Sur del recinto de la Región del Biobío con la prohibición de ingreso para el próximo duelo del Romántico Viajero en el Campeonato Nacional.

Si bien la U fue visitante y era el Campanil el encargado de la seguridad del encuentro, desde el organismo apuntaron que esto no exime de responsabilidad a Universidad de Chile.

De esta forma, los fanáticos castigados no podrán acudir al partido ante Ñublense del próximo lunes 12 de octubre ante Ñublense en el Estadio El Teniente de Rancagua. Eso sí, Azul Azul tiene cinco días para apelar, lo que podría evitar que la sanción se cumpla en dicho cotejo.

Por otro lado, Universidad de Concepción también fue sancionada por el Tribunal. El equipo de la octava región deberá pagar una multa de 15 UF al ser el responsable de la organización del evento.

¿Por qué fue sancionada la U de Chile?

El Tribunal de Disciplina sancionó a Universidad de Chile por los incidentes registrados el pasado 30 de agosto en el Estadio Ester Roa Rebolledo, cuando el lanzamiento de fuegos artificiales y bengalas interrumpió el partido entre los azules y la Universidad de Concepción por el Campeonato Nacional.

“Al minuto 81, simpatizantes de Universidad de Chile ubicados en la galería sur activaron un número indeterminado de pirotecnia, bombas de ruido y bengalas, las cuales fueron lanzadas a la pista atlética del estadio, deteniendo el partido por 5 minutos”, consignó en aquella oportunidad el árbitro del encuentro, Diego Flores.

Esta sanción podría ser un antecedente para lo ocurrido en el Estadio Sausalito el pasado 24 de septiembre, donde el lanzamiento de artefactos pirotécnicos por parte de los fanáticos del Romántico Viajero obligó a suspender el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Chile.