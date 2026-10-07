Datos Clave Bajas internacionales: Marcelo Morales, Agustín Arce, Igor Lichnovsky y Bianneider Tamayo fueron convocados durante la Fecha FIFA. Escaso aporte: Morales sumó 20 minutos, Lichnovsky 3 y Arce no jugó; Tamayo tampoco tuvo participación con Venezuela. Problema para Gago: Charles Aránguiz y Octavio Rivero están lesionados, por lo que la U deberá recurrir a jóvenes ante Antofagasta.

La Fecha FIFA terminó dejando un escenario poco favorable para Universidad de Chile. El cuadro azul cedió a Marcelo Morales, Agustín Arce e Igor Lichnovsky a La Roja, mientras Bianneider Tamayo fue convocado por Venezuela. Sin embargo, el aporte en cancha fue mínimo y ahora Fernando Gago deberá rearmar su equipo con varias bajas.

El técnico argentino tampoco cuenta con Charles Aránguiz ni Octavio Rivero, ambos con problemas físicos. Por eso, el problema no termina con el regreso de los seleccionados: para el desafío ante Deportes Antofagasta de esta tarde, Gago tendrá que mirar hacia los jugadores más jóvenes para completar su equipo.

¿Cuánto jugaron los seleccionados de la U?

Marcelo Morales fue el que más participó. El lateral disputó 20 minutos en la derrota 4-2 de Chile ante Estados Unidos, mientras que no ingresó frente a Canadá ni México. Igor Lichnovsky, en tanto, apenas estuvo tres minutos en cancha ante los mexicanos: entró a los 90+2′ y el partido terminó en los 90+5′ con el único triunfo para Chile.

Agustín Arce no sumó minutos en ninguno de los tres amistosos de la gira. Tampoco lo hizo Bianneider Tamayo, quien fue suplente ante Japón y Jordania, mientras que no fue citado frente a Corea del Sur.

En la previa, Gago había defendido las convocatorias: “Siempre digo que cuando citan a un jugador a la Selección es espectacular, porque significa que está haciendo bien las cosas en el Club”. Sin embargo, el saldo terminó siendo especialmente complejo para la U.

¿Por qué Gago tendrá que recurrir a jóvenes?

La situación es compleja para el armado del equipo que buscará dar el primer golpe en los cuartos de final de la Copa Chile, porque las convocatorias se sumaron a las lesiones y redujeron todavía más las alternativas del entrenador.

La U no solo perdió jugadores durante la Fecha FIFA, sino que además llegará al duelo con Antofagasta con ausencias importantes. El escaso protagonismo de sus seleccionados significa que el sacrificio deportivo del club fue alto en relación con el aporte recibido.