Datos Clave El historial: U de Chile y Antofagasta se han enfrentado en dos ocasiones en llaves de eliminación directa con un triunfo para cada uno. El último antecedente: La última vez que se enfrentaron fue en 2017 por las semifinales de la Copa Chile. El partido: Azules y Pumas se enfrentarán este miércoles 7 de octubre desde las 19:00 horas por la ida de los cuartos de final de la Copa Chile 2026.

Esta tarde Deportes Antofagasta y Universidad de Chile se medirán por la ida de los cuartos de final de la Copa Chile 2026. Pumas y azules se volverán a ver las caras en una serie de eliminación directa luego de nueve años en un cruce que ya tiene historia.

Pese a que la estadística en partidos oficiales favorece a la U, el registro en llaves ‘muere-muere’ está igualado con un triunfo por lado, por lo que este enfrentamiento inclinará la balanza para uno de los dos.

¿Cuántas veces U de Chile y Antofagasta se han enfrentado en llaves de eliminación directa?

Universidad de Chile y Deportes Antofagasta se han enfrentado en dos oportunidades en llaves de eliminación directa. La primera de ellas fue en la Liguilla Presudamericana 2003, donde la escuadra de la Perla del Norte eliminó a los universitarios.

En aquella oportunidad, el Romántico Viajero sacó ventaja gracias a la anotación de Diego Rivarola en el minuto 14. Sin embargo, los nortinos igualaron con anotación de Jorge Rodríguez y forzaron el alargue, donde Juan Pastene desequilibró las acciones, anotó el 2-1 y le dio la clasificación a su equipo.

La última vez que U de Chile y Antofagasta se vieron las caras en un muere-muere

La última vez que Universidad de Chile y Deportes Antofagasta se enfrentaron en un ‘muere-muere’ fue en 2017 por las semifinales de la Copa Chile. En la ida, los azules sacaron ventaja de 2-0 con goles de Matías Rodríguez y Nicolás Guerra. en la vuelta los Pumas se impusieron por la mínima, por lo que el global favoreció a la U por 2-1.

Sin embargo, aquel torneo no trae buenos recuerdos en el Centro Deportivo Azul. En la final de dicho certamen, los estudiantiles perdieron el título a manos del Santiago Wanderers de Nicolás Córdova, equipo que terminó perdiendo la categoría al término de la temporada.

¿Cuándo juega Antofagasta vs U de Chile?

Deportes Antofagasta recibe a Universidad de Chile por la ida de los cuartos de final de la Copa Chile 2026 este miércoles 7 de octubre desde las 19:00 horas en el Estadio Calvo y Bascuñán.