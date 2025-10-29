Uno de los mayores sueños de los hinchas de Colo Colo es la remodelación del Monumental: hace varios años que se viene prometiendo un estadio más moderno para el Cacique, pero aún no se concreta.

No obstante, este miércoles se tomó una decisión clave para concretar este anhelo del elenco popular, lo que además trae una gran novedad, ya que unirá por el mismo objetivo a los tres bloques de Blanco y Negro.

😱 Los tres bloques de Blanco y Negro, unidos por el sueño del nuevo Monumental para Colo Colo

Según dio a conocer el periodista Rodrigo Gómez de Radio Cooperativa, Blanco y Negro definió a las personas que serán parte de la comisión para liderar la remodelación del estadio Monumental de Colo Colo.

Los integrantes de esta comisión serán los tres nombres que mayor exposición han tenido los últimos años en sus respectivos bloques de Blanco y Negro: Aníbal Mosa, Alfredo Stöhwing y Edmundo Valladares.

No se entregaron detalles ni de plazos ni formas de trabajo, por lo que esto deberá conocerse a medida que avance el desempeño de los involucrados.

😥 Los anuncios fallidos de remodelación del estadio Monumental

En 2020 comenzó a trabajar en Blanco y Negro Harold Mayne-Nicholls (actual candidato presidencial): el timonel de la ANFP fue vicepresidente de Blanco y Negro, y una de sus metas era ayudar a comenzar la remodelación del estadio Monumental. No obstante, la pandemia del Covid-19 echó por tierra los planes.

Luego en 2024 y en plena lucha por la presidencia de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing hizo un anuncio bombástico: aseguró que había un proyecto conformado y que la primera piedra del nuevo Monumental iba a ser puesta en 2025 (esto aún no ocurre) y la inauguración en 2026.

En el mismo 2024 volvió Harold Mayne-Nicholls, pero solo con la función del estadio, algo que se veía que estaba avanzando (incluso con algunos planos), aunque el dirigente dejó su función para ser candidato presidencial en este 2025.

Ahora llega esta nueva posibilidad de avanzar en el estadio Monumental, el que claramente necesita remodelaciones, ya que en muchos sectores no se puede ver bien el fútbol, mientras que también tiene una oportunidad de mejora grande en temas de seguridad.