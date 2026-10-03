Datos Clave Venta: Carlos Heller traspasó sus acciones en Azul Azul a Tactical Sport. Versión: El empresario aseguró que desconocía quiénes estaban detrás de las personas investigadas actualmente. Salida: Heller dejó la presidencia de Azul Azul en 2019 y posteriormente vendió su participación.

Carlos Heller salió a explicar su participación en la venta de acciones de Azul Azul que terminó con Tactical Sport tomando el control de la concesionaria de Universidad de Chile. En medio de los antecedentes que hoy involucran a integrantes de ese grupo, el empresario aseguró que la operación se realizó bajo los controles correspondientes y que desconocía quiénes estaban realmente detrás del fondo.

“Por lo que quiero a la U, por el tiempo, la energía y el cariño que le entregué, no puedo más que rechazar, condenar y lamentar todo lo que está ocurriendo. Pero hay que ser claros y categóricos: todo el proceso de venta de las acciones está en completo orden”, sostuvo Heller a Forbes Chile.

¿Qué dijo Carlos Heller sobre la venta de sus acciones en la U?

Heller aseguró que esos antecedentes eran los que tenía disponibles al momento de realizar la operación y que no existían elementos que le permitieran conocer lo que posteriormente sería denunciado por la Fiscalía. “Lo hicimos a un Fondo de Inversiones con domicilio conocido, así como también lo eran sus dos principales ejecutivos, y la administradora del fondo estaba sujeta al control de la CMF”, afirmó.

Luego fue más directo respecto de las personas que, según la investigación actual, habrían estado detrás del esquema: “No teníamos cómo saber lo que hoy denuncia la Fiscalía, ni quiénes eran las personas encubiertas que estaban detrás de este esquema de interés por Azul Azul”.

¿Por qué Carlos Heller vendió sus acciones de Universidad de Chile?

Heller había asumido la presidencia de Azul Azul en 2014 y dejó el cargo en 2019. Su salida estuvo marcada por el deterioro de su relación con parte de la hinchada, especialmente después de recibir amenazas de muerte. “Ahí dije: hasta aquí”, recordó sobre aquel episodio.

Desde entonces, el empresario se ha mantenido alejado del club y concentrado en sus negocios. Incluso aseguró que lleva nueve años sin asistir al estadio para ver a la U.

Entre quienes posteriormente tuvieron un papel relevante en Azul Azul aparece Michael Clark, quien fue presidente de la concesionaria y actualmente se encuentra en prisión preventiva.