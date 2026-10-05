Datos Clave El historial: Chile tiene un registro negativo ante México, su último rival en la gira por Norteamérica. La goleada: Pese a ello, La Roja tiene la mayor goleada histórica de esta rivalidad. Fue en la Copa América Centenario. El partido: El combinado nacional se medirá a los aztecas el martes 6 de octubre a partir de las 23:30 horas de nuestro país.

Chile cerrará su gira por Norteamérica este martes cuando enfrente a México en Los Ángeles, Estados Unidos, en el último partido de la fecha FIFA. La Roja llega golpeada tras sus últimas dos derrotas y en medio de una turbulenta situación tras la sorpresiva salida de Marcelino Núñez de la convocatoria.

Por ello, el combinado nacional buscará reencontrarse con el triunfo y disipar su oscuro presente. Sin embargo, al frente estará el Tri, seleccionado que históricamente ha complicado al Equipo de Todos y que tiene un historial favorable sobre los de Nicolás Córdova.

¿Cuál es el historial de Chile vs México?

Chile y México se han enfrentado en 33 oportunidades a lo largo de la historia. En ellas, La Roja tiene un saldo desfavorable de 12 triunfos, 5 empates y 16 victorias. En cancha neutral, en tanto, se han visto las caras en 16 ocasiones, con seis triunfos para cada uno y cuatro empates.

En los últimos cinco compromisos, la selección chilena registra dos triunfos, un empate y dos derrotas, lo que evidencia la competitividad deportiva que hay entre ambos países.

El último enfrentamiento ocurrió el 9 de diciembre de 2021, en Austin, Estados Unidos, cuando empataron 2-2 con goles de Iván Morales y Pablo Parra para el combinado nacional.

¿Cuál es la mayor goleada de Chile vs México?

La mayor goleada de Chile vs México tuvo lugar el 18 de junio de 2016 en la Copa América Centenario cuando ambas selecciones se midieron por los cuartos de final del certamen continental.

Aquella vez, con Juan Antonio Pizzi en la banca, La Roja aplastó al Tri por 7-0 con un póker de Eduardo Vargas, un doblete de Edson Puch y una anotación de Alexis Sánchez.

Este partido es recordado en el país norteamericano como una de las derrotas más dolorosas de su historia reciente y desde entonces han vuelto a caer en una sola oportunidad ante la selección chilena.

¿Cuándo juega Chile?

Chile volverá a cruzarse con México este martes 6 de octubre desde las 23:30 horas de nuestro país en el Estadio Los Angeles Memorial Coliseum de Estados Unidos.