Uno de los máximos ídolos del fútbol chileno volvió a emocionar a los hinchas. Humberto “Chupete” Suazo, quien recientemente colgó los botines a los 44 años, se refirió con nostalgia al cariño recibido desde Macul. Durante el duelo entre Colo Colo y Deportes Limache, el público albo coreó su nombre, recordando al goleador que marcó una época con la camiseta del Cacique.

El exdelantero, que tuvo una salida conflictiva del club en 2015 tras una demanda a Blanco y Negro, no escondió su sorpresa por el gesto y se mostró conmovido por el reconocimiento. “Me emocionó que la gente me recuerde con cariño”, confesó Suazo en diálogo con TNT Sports, dejando ver que el lazo con el pueblo colocolino sigue intacto pese a los años.

⚽ Humberto Suazo y Colo Colo: el reencuentro que ilusiona a los hinchas

Aunque el exartillero ya dio por finalizada su carrera profesional, su vínculo con el fútbol parece no haber terminado. Suazo reveló que ha existido contacto con la dirigencia alba para analizar la posibilidad de un partido de despedida en el Estadio Monumental, algo que entusiasma tanto al jugador como a los fanáticos.

“Igual me han hablado de algunos lados para hacer una despedida… Para ponernos en la buena”, aseguró con una sonrisa el nacido en San Antonio, quien dejó una huella imborrable con sus goles y carisma.

Humberto Suazo, no dudó en decir que los jóvenes en la actualidad tiene el camino "más sencillo" para llegar al profesionalismo y que desean el "éxito inmediato", aunque no se rinde en hablar con sus pichones para guiarlos en el mundo del fútbol.

🔥 Un adiós que podría convertirse en reencuentro

A pesar de su retiro, Chupete no piensa alejarse del fútbol y ya evalúa opciones para seguir ligado al deporte. Si la despedida en Macul se concreta, sería la oportunidad perfecta para cerrar un ciclo con la camiseta que lo catapultó al estrellato y reconciliarse definitivamente con la hinchada que aún lo idolatra.

El Monumental espera, y los albos sueñan con volver a cantar “Chupete querido” una vez más.