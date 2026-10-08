Datos Clave Los ídolos: Matías Rodríguez y Diego Rivarola, referentes de Universidad de Chile, protagonizaron una distendida conversación. La cábala: Ambos exjugadores contaron que se reunían a comer y beber cerveza a escondidas en las concentraciones. El palmarés: Tanto Rodríguez como Rivarola gozaron uno de los períodos más exitosos en la historia del Romántico Viajero.

La era dorada de Universidad de Chile bajo la dirección técnica de Jorge Sampaoli dejó una huella imborrable en el fútbol chileno. Entre los años 2011 y 2012, el cuadro laico conquistó un histórico tricampeonato y alcanzó la máxima consagración internacional de su historia: la inolvidable Copa Sudamericana. Si bien gran parte de los protagonistas de aquella gesta ya colgaron los botines, el recuerdo de esos años sigue más vivo que nunca en la memoria de los hinchas y de sus propios artífices.

Recientemente, dos referentes del Romántico Viajero, Matías Rodríguez y Diego Rivarola, protagonizaron un distendido reencuentro donde repasaron su paso glorioso por la U y sacaron a la luz una particular infidencia de camarín donde rompían la estricta dieta deportiva con cerveza incluida en las concentraciones previas a los partidos.

Referentes de la U revelan particular cábala: bebían cerveza a escondidas

El diálogo se dio en el podcast Leones Sueltos de Kraneo TV —espacio conducido por los exjugadores azules Diego Rivarola y Rafael Olarra— donde Matías Rodríguez, recordado lateral de Universidad de Chile, fue el invitado estelar. Durante la conversación, el retirado zaguero destapó detalles inéditos de la interna de aquel plantel multicampeón.

“Nos salíamos un poquito de la dieta. Nos llevábamos una picadita con salame y queso”, comenzó relatando entre risas. ‘Gokú’ interrumpió de inmediato para complementar la infidencia: “Y unas cervecitas”, reveló el mendocino. “Esa era nuestra locura. Y lo hicimos cábala”, reconoció Rodríguez.

El propio Rivarola entregó más detalles de juntas nocturnas dentro de la concentración: “Con el Mati nos poníamos de acuerdo: ‘Ya, llevamos queso, salame, cervecita’. Éramos nosotros dos, a veces caía alguien porque ya nos cachaban”, aportó el exdelantero.

El éxito de Diego Rivarola y Matías Rodríguez en la U de Chile

Más allá de las anécdotas, el legado deportivo de ambos en Universidad de Chile es gigantesco. Diego Rivarola se consolidó como uno de los máximos ídolos modernos del club. Su historia de amor con la U comenzó el año 2000, temporada en la que celebró los títulos del Campeonato Nacional y la Copa Chile. Tras un paso por el fútbol mexicano, ‘Gokú’ retornó en 2004 para aportar toda su jerarquía en la obtención del Torneo de Apertura de ese año. Tras un nuevo receso en su carrera, el atacante concretó su regreso definitivo en 2010, integrándose al ciclo más exitoso y laureado del club, donde participó en las conquistas del Apertura 2011, Clausura 2011 y la inolvidable Copa Sudamericana.

Por su parte, Matías Rodríguez arribó al Centro Deportivo Azul en 2010, transformándose rápidamente en un baluarte defensivo hasta su partida en 2013. Tras lospasos internacionales por el Europa y Brasil, el lateral retornó al Romántico Viajero para cumplir un segundo ciclo entre 2015 y 2021. En total, alzó ocho títulos con la camiseta estudiantil (cuatro campeonatos de Primera División, dos Copas Chile, una Supercopa y la histórica Copa Sudamericana) y se consagró como el defensa más goleador en toda la historia de la institución.