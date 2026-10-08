Datos Clave Traspié azul en el norte: La U cayó por 2-0 ante Antofagasta por la ida de los cuartos de la Copa Chile 2026. Una nueva maldición: La camiseta roja no conoce de victorias desde hace tres años. Última alegría “roja”: El año 2023 por el Campeonato Nacional ante Huachipato.

Universidad de Chile sufre un duro traspié en la perla del norte, ya que durante la jornada de miércoles sufrió una dura derrota ante Deportes Antofagasta por los cuartos de final de la Copa Chile 2026. Los universitarios cayeron por 0-2 ante los Pumas, vuelven a la capital en desventaja en la llave y estiran una inédita maldición.

La casaca roja vuelve a aparecer en un episodio negativo del Romántico Viajero, y a pesar de que solo cuenta como una mala coincidencia, se transforma en una situación extraordinaria que acarrea el equipo laico desde hace tres años. Su última victoria con aquel color fue en el año 2023 por el Campeonato Nacional, y ha arrastrado resultados negativos tanto a nivel nacional como internacional.

La maldición de la U con la camiseta roja

Hace tres años, Universidad de Chile cosechó su última victoria con la camiseta roja en el duelo que disputó en condición de visitante ante Huachipato. Por la fecha 16 del Campeonato Nacional, el Romántico Viajero se impuso con la camisa alternativa por 2-1 ante los Acereros en Talcahuano con goles de Lucas Assadi y Nicolás Guerra.

Última victoria de la U con la camiseta roja. Huachipato vs U de Chile 2023 | ©Imago-Images.

Posterior a aquel triunfo, la escuadra universitaria ha disputado siete partidos con la camiseta roja, repartidas en duelos por Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Campeonato Nacional y Copa Chile. La maldición atormenta al cuadro laico con resultados alarmantes, al registrar cinco derrotas y dos igualdades.

En la temporada 2025, la U disputó cinco duelos con la alternativa colorida, donde fue derrotado por Everton, Guaraní y Botafogo, la última en la recordada eliminación de los universitarios en fase de grupos de la Copa Libertadores. Además, destacan las igualdades ante Audax Italiano y Alianza Lima. El choque ante el club peruano fue por los cuartos de final de la Copa Sudamericana y terminó con empate sin goles.

Durante esta temporada volvió a presentar una camiseta roja, pero en esta ocasión como tercera equipación y ha registrado sólo derrotas. La primera fue una caída ante U de Concepción por el Campeonato Nacional 2026 y la segunda la reciente derrota ante Deportes Antofagasta por los cuartos de final de la Copa Chile.