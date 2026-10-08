Datos Clave Triunfazo Puma: Antofagasta derrotó 2-0 a la U por cuartos de Copa Chile. Molestia: El DT, Luis Marcoleta se quejó de la falta de incentivos para su club. Siguen jugando: Antofagasta recibe este fin de semana a San Marcos de Arica u la U a Ñublense, por la competencia oficial.

Deportes Antofagasta dio el primer gran golpe ante Universidad de Chile en el duelo de ida por la cuartos de final de Copa Chile. Los Pumas vencieron por 2-0 al elenco de Fernando Gago y quedaron bien posicionados de cara a la revancha y una posible clasificación a semifinales.

Sin embargo, el estratega del cuadro de la Primera B, Luis Marcoleta no quedó del todo feliz y lanzó un dardo en alusión a la falta de incentivos del torneo. “Es un premio para los muchachos, porque usted sabe que nosotros no ganamos nada. Lamentablemente, un equipo que compite no puede ganar nada. No solamente no recibimos premios por lograr cosas, sino que de ninguna parte”, expresó el longevo entrenador en entrevista postpartido.

Luis Marcoleta, tras ganarle a la U: “Un premio al profesionalismo”

Pese a todo, el “Rey del Ascenso” aprovechó de agradecer la entrega de sus jugadores ante “un rival grande como la U”. “Es un premio al profesionalismo, al esfuerzo y al buen espíritu de competir de los muchachos”, analizó.

En relación con el partido mismo, dijo que “aprovechamos las posibilidades y concretamos. Sacamos provecho de eso. Sabíamos que en el desarrollo del partido, la U se iba a venir con todo. Aguantamos bien y generamos un par de ocasiones para haber convertido otro gol, pero en líneas generales, creo que el equipo estuvo comprometido”.

Loas para Juan Cisternas, el arquero que le tapó todo a la U

Marcoleta también alabó el desempeño del joven portero Juan Cisternas, la gran figura de la noche en el Calvo y Bascuñán, gracias a sus notables atajadas.

“Es un muchacho joven, trabajador…si ustedes lo vieran trabajar todos los días. Todo su desarrollo y su desempeño a nosotros no nos sorprende, porque es fruto de su trabajo”.

Próximos partidos de Antofagasta y Universidad de Chile

Luego del partido por cuartos de Copa Chile y el parón de selecciones, Antofagasta y Universidad de Chile vuelven a la competencia de Primera B y Primera División, respectivamente.

Los Pumas, que se ubican quintos en la tabla de posiciones del Ascenso jugarán este domingo 11 de octubre, nuevamente como locales ante San Marcos de Arica, desde las 12:30 horas.

La U, por su parte, retomará la lucha por el Chile 2 y jugará este lunes 12 de octubre, desde las 17:00 horas ante Ñublense de Chillán. Los azules son sublíderes junto a Universidad Católica con 42 puntos, a lejanos 12 del sólido líder, Colo Colo.