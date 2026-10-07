Universidad de Chile cayó por 2-0 ante Deportes Antofagasta en el Estadio Regional Calvo y Bascuñán, por la ida de los cuartos de final de la Copa Chile 2026, con goles de Bastián Tapia y José Bandez en el complemento.
Fernando Gago tuvo que poner por una formación con varios cambios y el plan le salió mal, dejando a los Azules obligados a remontar en la revancha. Revisa acá cómo estuvo cada uno de los futbolistas laicos.
El Uno a Uno de U de Chile frente a Antofagasta
- Gabriel Castellón (5): Poco que hacer en el primer gol, pero en el segundo le remataron casi en el área chica. Tuvo algunas tapadas que evitaron la goleada y por eso es de los rescatables.
- Matías Zaldivia (4): Bajito el referente azul. Muy complicado con la velocidad de Brayan Hurtado y José Bandez.
- Nicolás Ramírez (4,5): También fue exigido por los venezolanos de Antofagasta, pero tuvo algunos buenos cruces y salidas.
- Nicolás Fernández (5,5): Uno de los que salvaron. Hizo un largo recorrido por la izquierda y después lo cambiaron de posición. Es muy polifuncional y hace rato viene rindiendo.
- Marcelo Díaz, hasta los 61′ (3,5): Mal partido de Carepato. Impreciso en los pases y sobrepasado físicamente.
- Fabián Hormazábal, hasta los 61′ (5): Probó con muchos centros y algunos remates, pero no estuvo fino, al igual que todo el equipo.
- Javier Altamirano, hasta los 81′ (4): Su presencia pasó casi desapercibida. No reprobó porque no tuvo grandes errores.
- Tobías Reinhart (5,5): De los que más intentó, pero con más ganas que precisión. Exigió con un cabezazo al portero Juan Pablo Cisternas, que fue la figura de los Pumas.
- Maximiliano Guerrero, hasta los 70′ (5,5): También de las ingenió para generar peligro cuando la U acechó, pero no fue suficiente.
- Juan Martín Lucero (3,5): Le llegaron muchos balones con ventaja y en ninguno pudo resolver bien. Varios cabezazos se fueron muy desviados pese a estar en plena área. Pésimo partido del Gato.
- Eduardo Vargas (6): El mejor de U de Chile hoy y en todo el año. Las corre todas, las pelea todas, abastece a sus compañeros y se crea jugadas para sí mismo. Mereció anotar un gol.
- Ignacio Vásquez, ingresó a los 61′ (4,5): Entró con muchas ganas y algunos intentos, pero se fue apagando.
- Israel Poblete, ingresó a los 61′ (4): Pasó casi desapercibido. Su recorrido no sirvió en los minutos finales.
- Gonzalo Reyna, ingresó a los 70′ (4,5): También ingresó con bastante participación y el correr de los minutos lo alejó del protagonismo.
- Matías Riquelme, ingresó a los 81′ (sin nota): Poco entró en juego y no es precisamente a quien debe cargársele la mano.
- Fernando Gago (3,5): Planteó un duelo de golpe a golpe y tuvo mucha visita en el pórtico de Gabriel Castellón. En el segundo tiempo, cuando tuvo que ir a buscar el resultado, no estuvo fino a la hora de los cambios y la función de los jugadores que entraron.