Universidad de Chile cayó por 2-0 ante Deportes Antofagasta en el Estadio Regional Calvo y Bascuñán, por la ida de los cuartos de final de la Copa Chile 2026, con goles de Bastián Tapia y José Bandez en el complemento.

Fernando Gago tuvo que poner por una formación con varios cambios y el plan le salió mal, dejando a los Azules obligados a remontar en la revancha. Revisa acá cómo estuvo cada uno de los futbolistas laicos.

El Uno a Uno de U de Chile frente a Antofagasta