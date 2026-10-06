Datos Clave El destape: La influencer Marina González, ex pareja del creador de contenidos Diego González, expuso públicamente a dos futbolistas que la pretenden en redes sociales. Los involucrados: Los jugadores apuntados son Lucas Cepeda y Marcelo Morales, quienes actualmente se encuentran concentrados con La Roja a horas de enfrentar a México. Las tácticas: Según relató la modelo, uno de los futbolistas intentó comprar su contacto telefónico, mientras que el otro lleva meses enviándole mensajes sin respuesta.

Mientras Lucas Cepeda y Marcelo Morales se encuentran concentrados en Norteamérica para el duelo amistoso de la Selección Chilena ante México en Los Ángeles de esta noche, una bomba extradeportiva sacudió las redes sociales de ambos jugadores.

Marina González, reconocida influencer con más de 90 mil seguidores en Instagram y expareja del popular creador de contenidos Diego González, participó en un programa de conversación donde no tuvo filtros para echar al agua a los dos jóvenes talentos del fútbol chileno, detallando la insistencia de ambos para lograr una cita con ella.

“Quería pagar por tener mi número”

Durante una distendida charla, la modelo fue consultada sobre su relación con los futbolistas y los mensajes que recibe en el mundo virtual. Lejos de esquivar el tema, González entregó nombres y apellidos, desatando la inmediata viralización del momento.

“Son dos. Uno es Lucas Cepeda, que quería pagar para tener mi número”, soltó de entrada la creadora de contenidos, afirmando que el jugador surgido en Santiago Wanderers habría estado dispuesto a desembolsar dinero a través de intermediarios para conseguir su teléfono personal, táctica que finalmente no prosperó.

Pero la confesión no quedó ahí. La influencer también apuntó sus dardos hacia el lateral izquierdo de Universidad de Chile, revelando una larga insistencia por los canales digitales. “Otro, que ha luchado como un año, es ‘Chelo’ Morales, el jugador de la U”, sentenció González, asegurando que el futbolista laico lleva meses enviándole mensajes directos a sus perfiles manteniéndose firme en el intento.

Hasta el momento, ninguno de los dos seleccionados nacionales se ha referido al comentado episodio de farándula que encendió las redes a solo horas de cerrar su participación en la gira norteamericana con el “Equipo de Todos”.

¿A qué hora y dónde ver a los “involucrados” en el amistoso Chile vs México?

Más allá de la polémica instalada en redes sociales, tanto Cepeda como Morales deberán enfocar rápidamente su atención en la cancha. El “Equipo de Todos” cerrará su compleja gira por Norteamérica enfrentando a México este martes 6 de octubre a las 23:30 horas (de Chile).

El encuentro, que buscará lavar las heridas del equipo de Nicolás Córdova tras las caídas ante Canadá y Estados Unidos, se disputará en el emblemático Los Angeles Memorial Coliseum de California.

Los fanáticos que quieran seguir en vivo el desempeño de La Roja y de los jugadores emplazados por la modelo, podrán hacerlo a través de la señal abierta de Mega, la plataforma de streaming MegaGO (en calidad 4K HDR) y también mediante Zapping. Ambos elencos llegan necesitados de un triunfo, ya que la escuadra “Azteca” arrastra tres amistosos sin ganar tras caer goleada recientemente por 3-0 ante el combinado estadounidense.