Esteban Paredes volvió a vestirse de corto en el Monumental para el amistoso de Colo Colo frente a las leyendas de Alianza Lima, en el marco del Centenario albo. Aunque no marcó, regaló una asistencia a Miguel Riffo y se ganó la ovación de los hinchas.

Tras el encuentro, el máximo artillero del fútbol chileno sacudió la polémica al referirse a la postura de Universidad de Chile, que solicitó aplazar la Supercopa debido a su participación en la Copa Sudamericana. La respuesta del histórico delantero fue tajante.

“Deberíamos jugarla. Colo Colo en su momento también jugó un Superclásico y después con River. Son excusas nada más”, sentenció en conversación con Radio ADN, abriendo un debate que no pasó inadvertido entre los fanáticos.

Paredes celebrando el gol a Alianza Lima / ©Kokeromero.foto

⚽ Paredes y el receso por el Mundial Sub 20

Más allá de la controversia con la U, Paredes también tuvo tiempo para analizar el presente del Cacique en el torneo local. Reconoció que la campaña ha sido irregular, pero confía en que el receso por el Mundial Sub 20 servirá para mejorar y para que Fernando Ortiz pueda trabajar.

“A lo mejor no lo perjudica, puede mejorar. El técnico dijo que físicamente no estaban de la mejor manera y a lo mejor puede servir para ponerse a punto”, aseguró.

🔥 Cepeda, la gran ilusión del plantel albo

El exgoleador cerró con elogios a Lucas Cepeda, a quien considera el futbolista más desequilibrante del equipo. Eso sí, lanzó una advertencia: “Yo creo que de acá a fin de año se va”.

Con esas palabras, Paredes dejó claro que sigue siendo una voz de peso en el entorno del club, capaz de prender la discusión con cada declaración.