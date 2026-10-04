Datos Clave Partido: Universidad de Chile recibirá a Ñublense el 12 de octubre por la fecha 24 de la Liga de Primera. Problema: Santa Laura podría tener un aforo cercano a 5 mil espectadores, lejos del mínimo que necesita la U. Alternativa: El Estadio El Teniente de Rancagua aparece como una opción si los azules deben salir de Santiago.

Universidad de Chile todavía no tiene definido dónde recibirá a Ñublense por la fecha 24 del Campeonato Nacional. El compromiso está programado para el 12 de octubre, pero los problemas con el aforo que podría autorizarse en el Estadio Santa Laura obligaron al club a comenzar a evaluar otras alternativas.

La prioridad de los azules sigue siendo ejercer la localía en Independencia, aunque el escenario se complicó debido a los antecedentes de los últimos partidos disputados por el equipo. Por eso, la dirigencia ya analiza un plan alternativo que incluso podría llevar el encuentro fuera de Santiago.

¿Por qué la U podría dejar Santa Laura?

El principal inconveniente está relacionado con la cantidad de público que podría ingresar al recinto. Según información de RedGol, las autoridades evalúan permitir un aforo de apenas 5 mil personas en Santa Laura.

Esa cifra estaría muy por debajo de las necesidades de Universidad de Chile, que debe considerar además el compromiso adquirido con sus abonados. El club maneja como referencia un mínimo cercano a 14 mil espectadores, por lo que un límite de cinco mil haría inviable la organización del encuentro en esas condiciones.

La resolución todavía depende del informe definitivo de Carabineros, que deberá considerar, entre otros antecedentes, el comportamiento registrado por los hinchas azules en compromisos recientes frente a Universidad de Concepción y Everton.

¿Dónde podría jugar la U ante Ñublense?

Ante la posibilidad de no conseguir el aforo necesario en Santa Laura, Universidad de Chile ya comenzó a revisar recintos alternativos. Una de las opciones que aparece sobre la mesa es el Estadio El Teniente de Rancagua.

La alternativa resulta especialmente relevante porque la U necesita un recinto que pueda albergar una cantidad de público considerablemente mayor a la que eventualmente se autorizaría en Independencia.

De todas maneras, la primera alternativa para la dirigencia sigue siendo Santa Laura, siempre que las autoridades permitan un aforo acorde a las necesidades del club.

El tema además se cruza con la situación disciplinaria de Azul Azul. La concesionaria fue citada para este martes al Tribunal de Disciplina por los incidentes registrados ante Everton por Copa Chile, resolución que podría influir en las condiciones para los próximos partidos como local.