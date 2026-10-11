Con la fecha FIFA finalizada y el retorno de los convocados por La Roja a sus respectivos clubes, hubo un jugador que fue protagonista en el exterior con una gran actuación como titular. Se trata de Vicente Pizarro, volante formado en Colo Colo que volvió a disputar un encuentro desde el arranque con Rosario Central por la Liga Argentina, siendo una de las máximas figuras de su equipo.

Por la fecha 12 del torneo de clausura, el Canalla recibió a Independiente Rivadavia, en un duelo trascendental para el club del chileno, quien busca clasificar a la próxima Copa Libertadores mediante el puntaje de la tabla anual, ya que en su grupo se mantiene como líder. En el Gigante de Arroyito, Central goleó a la “Lepra” Mendocina, con una actuación memorable del volante nacional.

Pizarro deslumbra en Rosario con dos asistencias

Rosario Central derrotó por 5-0 en su hogar frente a su afición a Independiente Rivadavia, y no solo aseguró una fecha más como líder del Grupo B del Clausura, sino que también le pisa los talones a Argentinos Juniors y a Boca Juniors por un cupo a la próxima Libertadores, al quedar a un punto en la tabla anual.

El trámite del compromiso estuvo complejo para el Canalla, que se fue al entretiempo con ventaja de solo un gol, pero en el segundo tiempo la escuadra dirigida por Jorge Almirón marcó 4 goles con una gran actuación de Vicente Pizarro. La primera asistencia de “Vicho” fue con un sombrerito en el área para habilitar al colombiano Jáminton Campaz, quien con un remate directo a portería marcó el 2-0 a los 51’ minutos.

El segundo pase de gol de Pizarro fue seis minutos más tarde, al ingresar solo al área y ceder el balón al punto penal a Ángel Di Maria. El “Fideo” quedó sin marca gracias al pase del volante nacional y firmó el 3-0 momentáneo en el marcador.

Con dos asistencias y el partido completo en cancha, Vicente Pizarro registra una puntuación de 8.1 en la plataforma Sofascore, siendo el tercer mejor jugador del partido, solo por detrás de Campaz y Ovando. Los dos pases de gol le permitieron al formado en Colo Colo quedar en el podio de los puntajes del partido por sobre la leyenda del canalla, Di Marían, quien registró un doblete.