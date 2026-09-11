Carlos Palacios dio una asistencia en su primer partido como titular con la camiseta de Boca Juniors, en la victoria por 3-1 contra Central Cordoba por la Fecha 9 del Torneo de Clausura de Argentina.

La Joya entregó un pase al pie al paraguayo Ángel Romero, quien en todo caso definió con un tremendo disparo de pierna derecha al ángulo para convertir el tercer tanto frente al elenco de Santiago del Estero.

El también nacional Williams Alarcón también fue titular en este compromiso.

😱⚽ ¡LOCURA DE GOLAZO DE ÁNGEL ROMERO PARA ANOTAR SU DOBLETE Y 3-0 DE BOCA!



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Los goles de Boca Juniors vs Central Córdoba

Romero abrió la cuenta en los cinco minutos con una oportuna aparición prácticamente en el área chica de Central Córdoba, después de un pase desde la izquierda de Lautaro Blanco, poniendo la apertura de las cuenta para Boca Juniors.

Enner Valencia aumentó la cuenta en los 11′ tras una asistencia de Dylan Gorosito, ingresando en solitario a la zona penal contrincante, definiendo de excelente forma ante la salida del portero Alan Aguerre.

En los 56′ Ángel Romero anotó el último tanto de su equipo con el mencionado pase de Carlos Palacios, mientras que el descuento llegó en los 90′ con una conquista de Martín Cuitino.

Estadísticas de Boca Juniors vs Central Córdoba

Liga Profesional de Fútbol – 2026 DÍA DE PARTIDO 9 Central Cordoba SdE 1 3 Descanso : 0 2 Tiempo Completo Alberto José Armando Stadium – Buenos Aires Boca Juniors Martín Cuitiño 90′ Ángel Romero 5′

Ángel Romero 5′ Enner Valencia 11′

Enner Valencia 11′ Ángel Romero 56′ Resumen

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Alineaciones

Estadísticas del partido

Estadísticas de equipos 90 ‘ Central Cordoba SdE Gol : Martín Cuitiño 76 ‘ Central Cordoba SdE Sustitución : Lucas Varaldo 72 ‘ Boca Juniors Sustitución : Milton Giménez 72 ‘ Boca Juniors Sustitución : Rodrigo Bacidalupe 72 ‘ Boca Juniors Sustitución : Santiago Ascacíbar 68 ‘ Central Cordoba SdE Sustitución : Leonardo Marchi 67 ‘ Boca Juniors Sustitución : Matías Satas 65 ‘ Central Cordoba SdE Sustitución : Horacio Tijanovich 65 ‘ Central Cordoba SdE Sustitución : Martín Cuitiño 62 ‘ Central Cordoba SdE Tarjeta amarilla : Santiago Moyano 56 ‘ Boca Juniors Gol : Ángel Romero 43 ‘ Central Cordoba SdE Tarjeta amarilla : Leonardo Sequeira 39 ‘ Boca Juniors Tarjeta amarilla : Marco Pellegrino 26 ‘ Boca Juniors Tarjeta amarilla : Tomás Belmonte 17 ‘ Boca Juniors Tarjeta amarilla : Dylan Gorosito 11 ‘ Boca Juniors Gol : Enner Valencia 5 ‘ Boca Juniors Gol : Ángel Romero Goal! Enner Valencia scores to make it 2-0, assisted by Dylan Gorosito. Enner Valencia scores with a right-footed shot. Goal! Angel Rodrigo Romero Villamayor scores to make it 1-0, assisted by Enner Valencia. Shot by Angel Rodrigo Romero Villamayor with his left foot results in a goal. Central Cordoba SdE Central Cordoba SdE 4-4-2 1 Alan

Aguerre 33 Santiago

Moyano 2 Alejandro

Maciel 6 Facundo

Mansilla 23 Darío

Cáceres 20 Fernando

Martínez 22 Matías

Vera 18 Lucas

González 7 Diego

Barrera 10 Marco

Iacobellis 28 Leonardo

Sequeira Entrenador

0 Sebastián Enrique Domínguez

Bench

3 Leonardo Marchi



5 Tiago Cravero



9 Lucas Varaldo



11 Horacio Tijanovich



17 Yuri Casermeiro



19 Ezequiel Naya



21 Felipe Aguilar



25 Javier Vallejos



29 Joaquín Flores



30 Federico Ariel Rodriguez Salomon



47 Martín Cuitiño



55 Juan Cardozo

Boca Juniors Boca Juniors 4-2-3-1 12 Leandro

Brey 24 Dylan

Gorosito 4 Nicolás

Figal 26 Marco

Pellegrino 3 Lautaro

Blanco 8 Tomás

Belmonte 15 Williams

Alarcón 11 Ángel

Romero 7 Carlos

Palacios 22 Sebastián

Villa 13 Enner

Valencia Entrenador

0 Rodolfo Arruabarrena

Bench

2 Lautaro Di Lollo



5 Leandro Paredes



9 Milton Giménez



16 Miguel Merentiel



17 Leandro Lozano



19 Leonel Flores



20 Alan Velasco



25 Santiago Ascacíbar



30 Javier García



42 Facundo Herrera



44 Rodrigo Bacidalupe



46 Matías Satas

6 Esquinas 2 10 Remates fuera de objetivo 2 15 Tiros Totales 9 100 Ataques 85 51 Ataques peligrosos 24 45 % de Posesión de Balón 55 65 Caja fuerte para pelotas 85 7 Disparos Dentro del Área 6 8 Tiros fuera del área 3 1 Fuera de juego 2 1 Objetivos 3 4 Saques de puerta 13 9 Intentos de gol 8 15 Tiros libres 10 10 Faltas 15 2 Salvadas 0 4 Disparos Bloqueados 1 4 Sustituciones 4 17 Saques de banda 11 46 Pases largos 72 15 Placajes 21 1 Asistencias 3 422 Pases 538 355 Pases exitosos 469 84 Porcentaje de Pases Exitosos 87 2 Tarjetas amarillas 3 1 Disparos a puerta 6 1 Lesiones 0 21 Total de Cruces 6 5 Cruces Precisas 4 6 Intercepciones 11 46 Duelo Ganados 45 15 Intentos de regate 11 6 Regates exitosos 7 13 Pases clave 7 1 Grandes Oportunidades Creadas 4 0 Grandes Oportunidades Perdidas 2 40 Porcentaje de regates exitosos 64 24 Pases largos exitosos 38 52 Porcentaje de pases largos exitosos 53 10 Entradas Ganadas 14 Últimos enfrentamientos CTR 1 – 3 BOC 11/09/2026 BOC 2 – 1 CTR 02/05/2026 CTR 2 – 2 BOC 21/09/2025 BOC 3 – 0 CTR 07/03/2025 BOC 4 – 2 CTR 19/05/2024

¿Cuándo vuelve a jugar Carlos Palacios con Boca Juniors?

Boca Juniors vuelve a jugar este martes 15 de septiembre a las 21:30 horas de Chile ante São Paulo en Brasil por la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2027 (fue 1-0 para los Xeneizes en la ida).

La presencia de Carlos Palacios y Williams Alarcón depende del técnico Rodolfo “Vasco” Arruabarrena, aunque se puede inferir que lo más probable es que sean suplentes, ya que lo fueron en lda y en este duelo ingresaron para darle descanso al equipo que está siendo recurrentemente estelar en el torneo internacional.