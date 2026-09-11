Carlos Palacios dio una asistencia en su primer partido como titular con la camiseta de Boca Juniors, en la victoria por 3-1 contra Central Cordoba por la Fecha 9 del Torneo de Clausura de Argentina.

La Joya entregó un pase al pie al paraguayo Ángel Romero, quien en todo caso definió con un tremendo disparo de pierna derecha al ángulo para convertir el tercer tanto frente al elenco de Santiago del Estero.

El también nacional Williams Alarcón también fue titular en este compromiso.

Los goles de Boca Juniors vs Central Córdoba

Romero abrió la cuenta en los cinco minutos con una oportuna aparición prácticamente en el área chica de Central Córdoba, después de un pase desde la izquierda de Lautaro Blanco, poniendo la apertura de las cuenta para Boca Juniors.

Enner Valencia aumentó la cuenta en los 11′ tras una asistencia de Dylan Gorosito, ingresando en solitario a la zona penal contrincante, definiendo de excelente forma ante la salida del portero Alan Aguerre.

En los 56′ Ángel Romero anotó el último tanto de su equipo con el mencionado pase de Carlos Palacios, mientras que el descuento llegó en los 90′ con una conquista de Martín Cuitino.

Estadísticas de Boca Juniors vs Central Córdoba

Liga Profesional de Fútbol – 2026 DÍA DE PARTIDO 9
Central Cordoba SdE
11/09/2026 21:30
1
3
Descanso : 0 2
Tiempo Completo Alberto José Armando Stadium – Buenos Aires
Boca Juniors
  • Martín Cuitiño 90′
  • Ángel Romero 5′
  • Enner Valencia 11′
  • Ángel Romero 56′
  • Resumen
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  • Estadísticas del partido
  • Estadísticas de equipos
90 ‘
Central Cordoba SdE
Gol : Martín Cuitiño
76 ‘
Central Cordoba SdE
Sustitución : Lucas Varaldo
72 ‘
Boca Juniors
Sustitución : Milton Giménez
72 ‘
Boca Juniors
Sustitución : Rodrigo Bacidalupe
72 ‘
Boca Juniors
Sustitución : Santiago Ascacíbar
68 ‘
Central Cordoba SdE
Sustitución : Leonardo Marchi
67 ‘
Boca Juniors
Sustitución : Matías Satas
65 ‘
Central Cordoba SdE
Sustitución : Horacio Tijanovich
65 ‘
Central Cordoba SdE
Sustitución : Martín Cuitiño
62 ‘
Central Cordoba SdE
Tarjeta amarilla : Santiago Moyano
56 ‘
Boca Juniors
Gol : Ángel Romero
43 ‘
Central Cordoba SdE
Tarjeta amarilla : Leonardo Sequeira
39 ‘
Boca Juniors
Tarjeta amarilla : Marco Pellegrino
26 ‘
Boca Juniors
Tarjeta amarilla : Tomás Belmonte
17 ‘
Boca Juniors
Tarjeta amarilla : Dylan Gorosito
11 ‘
Boca Juniors
Gol : Enner Valencia
5 ‘
Boca Juniors
Gol : Ángel Romero
Goal! Enner Valencia scores to make it 2-0, assisted by Dylan Gorosito.
Enner Valencia scores with a right-footed shot.
Goal! Angel Rodrigo Romero Villamayor scores to make it 1-0, assisted by Enner Valencia.
Shot by Angel Rodrigo Romero Villamayor with his left foot results in a goal.
Central Cordoba SdE
4-4-2
Alan Aguerre 1
Alan
Aguerre
Santiago Moyano 33
Santiago
Moyano
Alejandro Maciel 2
Alejandro
Maciel
Facundo Mansilla 6
Facundo
Mansilla
Darío Cáceres 23
Darío
Cáceres
Fernando Martínez 20
Fernando
Martínez
Matías Vera 22
Matías
Vera
Lucas González 18
Lucas
González
Diego Barrera 7
Diego
Barrera
Marco Iacobellis 10
Marco
Iacobellis
Leonardo Sequeira 28
Leonardo
Sequeira
  • Entrenador
  • 0
    Sebastián Enrique Domínguez
  • Bench
  • 3
    Leonardo Marchi
  • 5
    Tiago Cravero
  • 9
    Lucas Varaldo
  • 11
    Horacio Tijanovich
  • 17
    Yuri Casermeiro
  • 19
    Ezequiel Naya
  • 21
    Felipe Aguilar
  • 25
    Javier Vallejos
  • 29
    Joaquín Flores
  • 30
    Federico Ariel Rodriguez Salomon
  • 47
    Martín Cuitiño
  • 55
    Juan Cardozo
Boca Juniors
4-2-3-1
Leandro Brey 12
Leandro
Brey
Dylan Gorosito 24
Dylan
Gorosito
Nicolás Figal 4
Nicolás
Figal
Marco Pellegrino 26
Marco
Pellegrino
Lautaro Blanco 3
Lautaro
Blanco
Tomás Belmonte 8
Tomás
Belmonte
Williams Alarcón 15
Williams
Alarcón
Ángel Romero 11
Ángel
Romero
Carlos Palacios 7
Carlos
Palacios
Sebastián Villa 22
Sebastián
Villa
Enner Valencia 13
Enner
Valencia
  • Entrenador
  • 0
    Rodolfo Arruabarrena
  • Bench
  • 2
    Lautaro Di Lollo
  • 5
    Leandro Paredes
  • 9
    Milton Giménez
  • 16
    Miguel Merentiel
  • 17
    Leandro Lozano
  • 19
    Leonel Flores
  • 20
    Alan Velasco
  • 25
    Santiago Ascacíbar
  • 30
    Javier García
  • 42
    Facundo Herrera
  • 44
    Rodrigo Bacidalupe
  • 46
    Matías Satas
6
Esquinas
2
10
Remates fuera de objetivo
2
15
Tiros Totales
9
100
Ataques
85
51
Ataques peligrosos
24
45
% de Posesión de Balón
55
65
Caja fuerte para pelotas
85
7
Disparos Dentro del Área
6
8
Tiros fuera del área
3
1
Fuera de juego
2
1
Objetivos
3
4
Saques de puerta
13
9
Intentos de gol
8
15
Tiros libres
10
10
Faltas
15
2
Salvadas
0
4
Disparos Bloqueados
1
4
Sustituciones
4
17
Saques de banda
11
46
Pases largos
72
15
Placajes
21
1
Asistencias
3
422
Pases
538
355
Pases exitosos
469
84
Porcentaje de Pases Exitosos
87
2
Tarjetas amarillas
3
1
Disparos a puerta
6
1
Lesiones
0
21
Total de Cruces
6
5
Cruces Precisas
4
6
Intercepciones
11
46
Duelo Ganados
45
15
Intentos de regate
11
6
Regates exitosos
7
13
Pases clave
7
1
Grandes Oportunidades Creadas
4
0
Grandes Oportunidades Perdidas
2
40
Porcentaje de regates exitosos
64
24
Pases largos exitosos
38
52
Porcentaje de pases largos exitosos
53
10
Entradas Ganadas
14
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¿Cuándo vuelve a jugar Carlos Palacios con Boca Juniors?

Boca Juniors vuelve a jugar este martes 15 de septiembre a las 21:30 horas de Chile ante São Paulo en Brasil por la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2027 (fue 1-0 para los Xeneizes en la ida).

La presencia de Carlos Palacios y Williams Alarcón depende del técnico Rodolfo “Vasco” Arruabarrena, aunque se puede inferir que lo más probable es que sean suplentes, ya que lo fueron en lda y en este duelo ingresaron para darle descanso al equipo que está siendo recurrentemente estelar en el torneo internacional.