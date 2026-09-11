Carlos Palacios dio una asistencia en su primer partido como titular con la camiseta de Boca Juniors, en la victoria por 3-1 contra Central Cordoba por la Fecha 9 del Torneo de Clausura de Argentina.
La Joya entregó un pase al pie al paraguayo Ángel Romero, quien en todo caso definió con un tremendo disparo de pierna derecha al ángulo para convertir el tercer tanto frente al elenco de Santiago del Estero.
El también nacional Williams Alarcón también fue titular en este compromiso.
Los goles de Boca Juniors vs Central Córdoba
Romero abrió la cuenta en los cinco minutos con una oportuna aparición prácticamente en el área chica de Central Córdoba, después de un pase desde la izquierda de Lautaro Blanco, poniendo la apertura de las cuenta para Boca Juniors.
Enner Valencia aumentó la cuenta en los 11′ tras una asistencia de Dylan Gorosito, ingresando en solitario a la zona penal contrincante, definiendo de excelente forma ante la salida del portero Alan Aguerre.
En los 56′ Ángel Romero anotó el último tanto de su equipo con el mencionado pase de Carlos Palacios, mientras que el descuento llegó en los 90′ con una conquista de Martín Cuitino.
Estadísticas de Boca Juniors vs Central Córdoba
- Martín Cuitiño 90′
- Ángel Romero 5′
- Enner Valencia 11′
- Ángel Romero 56′
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- Estadísticas de equipos
Aguerre
Moyano
Maciel
Mansilla
Cáceres
Martínez
Vera
González
Barrera
Iacobellis
Sequeira
- Entrenador
-
0Sebastián Enrique Domínguez
- Bench
-
3Leonardo Marchi
-
5Tiago Cravero
-
9Lucas Varaldo
-
11Horacio Tijanovich
-
17Yuri Casermeiro
-
19Ezequiel Naya
-
21Felipe Aguilar
-
25Javier Vallejos
-
29Joaquín Flores
-
30Federico Ariel Rodriguez Salomon
-
47Martín Cuitiño
-
55Juan Cardozo
Brey
Gorosito
Figal
Pellegrino
Blanco
Belmonte
Alarcón
Romero
Palacios
Villa
Valencia
- Entrenador
-
0Rodolfo Arruabarrena
- Bench
-
2Lautaro Di Lollo
-
5Leandro Paredes
-
9Milton Giménez
-
16Miguel Merentiel
-
17Leandro Lozano
-
19Leonel Flores
-
20Alan Velasco
-
25Santiago Ascacíbar
-
30Javier García
-
42Facundo Herrera
-
44Rodrigo Bacidalupe
-
46Matías Satas
¿Cuándo vuelve a jugar Carlos Palacios con Boca Juniors?
Boca Juniors vuelve a jugar este martes 15 de septiembre a las 21:30 horas de Chile ante São Paulo en Brasil por la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2027 (fue 1-0 para los Xeneizes en la ida).
La presencia de Carlos Palacios y Williams Alarcón depende del técnico Rodolfo “Vasco” Arruabarrena, aunque se puede inferir que lo más probable es que sean suplentes, ya que lo fueron en lda y en este duelo ingresaron para darle descanso al equipo que está siendo recurrentemente estelar en el torneo internacional.